Nuoretkin haluavat ajaa mökkitien, mutta mikä mökkeilyn merkitys heille on? Tätä pohtii tutkimus, johon halutaan haastatella mäntyharjulaisia nuoria

Alle 18-vuotiaiden ajatuksia mökkeilystä on tutkittu vähän.

Jo aiempi tutkimusnäyttö osoittaa, että nuorempikin sukupolvi harrastaa mökkeilyä. Mutta mikä sen merkitys nuorisolle on?

Tätä pohtii Mäntyharjussa tehtävässä tutkimuksessa nuorisotutkija, valtiotieteiden tohtori Janne Poikolainen.

Poikolainen on aloittamassa tutkimusta alle 18-vuotiaiden mökkeilyä koskevista ajatuksista. Ne ovat jääneet vähälle huomiolle niin vapaa-ajan asumisen tutkimuksessa kuin nuorisotutkimuksessakin.

– Mökkeilyn tutkimuksen näkökulmat ovat olleet usein alue- tai maaseutupoliittisia, ja ne ovat liittyneet muun muassa mökkiläisten palvelutarpeisiin, etätyöhön ja mökkien varusteluun. Tällöin tutkimus on keskittynyt paljolti mökinomistajiin ja aikuisiin, Poikolainen avaa.

Tutkimuksesta tekee mielenkiintoisen myös se, että sen työstäminen ainakin alkaa poikkeusoloissa. Poikolainen ei vielä lähde arvioimaan, vaikuttaako se nuorten ajatuksiin.

– Tämä riippuu paljon poikkeusolojen kestosta ja yhteiskunnallisista seurauksista. Lyhyemmällä aikavälillä mökkiympäristö voi tarjota tervetullutta vaihtelua viime aikoina liiankin tutuksi tulleelle kotielämälle. Toisaalta nuorilla on myös kova sosiaalisten kontaktien kaipuu. Siihen mökkielämä ei välttämättä vastaa kovinkaan hyvin, hän toteaa.

Varustelu enemmän varttuneiden juttu

Tämän päivän nuoret ovat kuitenkin huomispäivän aikuisia ja heidän ajatustensa painoarvo kasvaa vuosien myötä. Poikolainen odottaa mielenkiinnolla, tuoko tutkimus esiin eroja ikäryhmien välillä.

– Itseäni kiinnostaa esimerkiksi, miten nuoret näkevät mobiiliteknologian roolin mökkeilyssä. Tietoliikennepalveluita on tuotu mökkiseuduille alun perin etätyö mielessä.

Mökkien varustelutaso on kuuma puheenaihe, mutta Poikolainen arvioi varttuneemman väestön olevan vaativampi mökin suhteen.

– Ne tutkimukset mitä aiemmin on tehty, antavat viitteitä siitä että nuorten kaipuu hyvin varustelluille mökeille on aikuisia vähäisempää.

Poikolainen pohtii myös sitä, minkälainen nuorten luontosuhde on – ja onko mökki samanlainen irtiotto arjesta kuin aikuisillakin.

– Siitä on näyttöä, että nuorten arki on usein kiireistä ja etenkin lukiolaisilla koulunkäynti kuormittaa paljon. Nuoret ovat myös aktiivisia harrastajia. Onko mökki heillekin paikka rauhoittua arjen melskeestä?

Tutkija on mökkeilijä itsekin

Tutkimuksen rahoituksesta vastaa Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon maakuntarahasto. Poikolainen on kotoisin Mäntyharjusta ja kunta on hänelle muutenkin tuttu, sillä Poikolaisen kirjoittama Mäntyharjun historian kolmas osa on parhaillaan painossa.

– Olen mökkeillyt Mäntyharjulla taaperosta lähtien, aluksi paikkakuntalaisena ja myöhemmin vapaa-ajan asukkaana. Mökkeily mielletään tyypillisesti kaupunkilaisten harrastukseksi, mutta moni Mäntyharjun mökeistä on paikallisessa omistuksessa, Poikolainen sanoo.

Vuosia 1980–2010 käsittelevä teos ilmestyy ensi kesänä. Poikolainen on tutkinut aiemmin myös nuorten maaltamuuttoa, nuorten alakulttuureja ja populaarimusiikin fanikulttuurin historiaa 1950–1970-luvuilla.

Tutkimukseen pääsee mukaan ottamalla yhteyttä Janne Poikolaiseen sähköpostilla osoitteeseen janne.poikolainen@nuorisotutkimus.fi.