Mikkelin seudun juhannus on normaalia hiljaisempi — Moni perinteinen tapahtuma on koronan vuoksi peruttu, mutta tätä kaikkea alueella voi tehdä

Mikkelin seudun juhannusta vietetään tähän vuonna poikkeuksellisen vähäeleisesti. Koronan vuoksi moni perinteinen tapahtuma on peruttu.

Jotain pientä on kuitenkin tiedossa.

Mikkelissä lähtö juhannukseen tapahtuu jo torstaina, jolloin on luvassa juhannusetkot Players Domissa klo 18 alkaen. Tunnin kestävässä ohjelmassa on tarjolla musiikkia, taikuutta, puhetta ja mielenkiintoisia vieraita, kuten Aake Kalliala. Musiikista vastaa bilebändi Kylän Jätkät ja juonnosta Viki Vänttinen.

Koronan vuoksi tilaisuus lähetetään striimattuna, mutta mukaan mahtuu myös rajattu määrä, noin 75 ihmistä, paikan päälle. Ohjelma kestää tunnin ja se on nähtävissä Dom Mikkelin Facebook-sivuilta tai Kylän Jätkien Youtube-kanavalta.

Toisenlaista juhannustunnelmaa on tarjolla Mikkelin Pitkäjärven uimarannalla, jonka kesäkioski Rantaboxi on avoinna juhannussaattona klo 12–21. Luvassa on myös yhteislaulua ja -soittoa sekä grilli- ja lettukestit ja tikkakisat.

Helle ja korona rajoittaa

Monelle juhannuksen viettäjälle kokonpoltto merkitsee juhlan kohokohtaa. Kokkoja saa kuitenkin polttaa ainoastaan säiden salliessa, eli jos voimassa ei ole palovaroituksia.

– Nykyisen lainsäädännön vuoksi pelastusviranomainen ei myöskään voi myöntää poikkeuslupia julkisiin kokonpolttoihin, toteaa Etelä-Savon pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Jyri Silmäri.

Paitsi sää, myös korona vaikuttaa tämän juhannuksen kokkojuhliin.

Mikkelin perinteistä satamakokkoa ei tänä juhannuksena nähdä. Niin ikään Mikkelin tuomioseurakunnan perinteisesti järjestämät juhannusjuhlat ja kokonpoltto Kenkäverolla on peruttu.

Kenkäverossa voi kuitenkin nauttia erityisestä juhannusbrunssista.

Juhannustanssit peruttu

Koronan vuoksi sen enempää Mikkelissä kuin lähikunnissakaan ei tänä juhannuksena järjestetä perinteisiä juhannustansseja. Niin ikään Kansainväliset markkinat on peruttu.

Koronan vuoksi on peruttu myös muita tapahtumia.

Anttolan Satamatorin perinteinen juhannustempaus ja sen yhteydessä Anttolan alueseurakunnan järjestämä kokonpoltto on peruttu.

– Kokon poltto on peruttu, koska yleensä osanottajat ovat vanhempaa ikäryhmää, kertoo tiedottaja Veikko Hiiri.

Sen sijaan tarjolla on juhannusmessu lauantaina klo 10 Anttolan kirkossa.

Ristiinassa on myös peruttu perinteinen, Brahenlinnan luona järjestetty juhannusjuhla. Sen sijaan Löydön kartanossa, Löydön lammen rannalla, järjestetään yhteistyössä Vitsiälän kyläseuran kanssa koko perheen juhannusjuhlat, jotka alkavat klo 18. Ohjelmassa on muurinpohjalettujen paistoa ja haitarimusiikkia. Kokkoa poltetaan säävarauksella klo 19.

Hirvensalmella Sataman Herkussa soittaa lauantaina klo 21 lähtien orkesteri Rallabé, mutta tanssimisen sijaan soittomusiikki nautitaan tällä kertaa istuen.

– Ne, jotka ovat ostaneet liput, voivat istua pöydissä, syödä ja kuunnella samalla orkesteria, kertoo Sataman Herkun työntekijä Juuli Ollikainen.

Kangasniemellä järjestetään torstaina Hokan seudun kyläyhdistyksen järjestämä juhannustori klo 11–13.

– Se on yleensä lauantaisin, mutta nyt se järjestetään torstaina. Tämä on tällainen pieni kylätori, jossa myydään enimmäkseen elintarvikkeita ja sekalaista tavaraa. Viime lauantaina meni skootteri, sitä ennen vene, kertoilee Hokan torin toripäällikkö Urpo Malinen.

Puumalassa soi musiikki

Puumalan juhannuksessa on sen sijaan runsaasti tarjontaa.

Sahanlahden juhannusjuhlat alkavat Jukka Korpelan vetämällä karaokella klo 19–22. Isännän lettubaari avautuu rannassa klo 20 ja säiden salliessa palaa myös juhannuskokko klo 21.

Koronan vuoksi juhannustanssit ovat peruttu. Sahanlahden emäntä Jaana Kuivalainen kertoo, että tällä kertaa myös aina suositut saunavuorot järjestetään yksityisvuoroina.

Juhannuskokkoa poltetaan säiden salliessa myös Koskenselän lomakylässä klo 20 sekä Kietävälän virralla klo 21.

Musiikkia löytyy myös Hovin terassilla, jossa lauletaan karaoken tahtiin sekä perjantaina että lauantaina klo 18–22. Lauantaina on tarjolla puolestaan livemusiikkia, jolloin Sataman lavalla esiintyy Ilpo Kaikkonen klo 20–22 ja tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Kaupat auki ja juna kulkee

Kaupat saavat aukioloaikojen vapautumisen myötä itse päättää aukioloaikansa sekä juhannusaattona että juhannuspäivänä. Kunkin kaupan aukioloajat kannattaa tarkistaa palveluntarjoajien omilta sivuilta.

S-ryhmä kauppakohtaiset aukioloajat löytyvät täältä. K-ryhmän aukioloajat voi tarkistaa K-ruoka mobiilisovelluksesta, kaupan omilta www-sivuilta tai täältä. Lidlin kauppakohtaiset aukioloajat täältä.

Alkot ovat auki torstaina klo 9–21 ja perjantaina, eli juhannusaattona juomia voi hakea klo 9–12. Juhannuspäivänä Alkojen ovet ovat kiinni.

Osa apteekeista on kiinni juhannuksena, osa on auki läpi juhannuksen, mutta poikkeusaukioloajoin. Katso tarkemmat ajat täältä.

Bussiliikenteessä on sekä koronaepidemiasta, että juhannuksesta johtuen poikkeusaikatauluja. Osa vuoroista toimii normaalisti, joillakin vuoroilla on lisäyksiä ja osa ei liikennöi ollenkaan.

Juhannuksen bussiliput ja aikataulutiedot saat täältä. Onnibussin juhannusaikataulut löytyvät täältä. Onnibussissa voi ostaa viereisen istumapaikan tyhjäksi 50 prosentin hinnalla.

VR liikennöi torstaina perjantain, perjantaina lauantain ja lauantaina sunnuntain aikataulujen mukaisesti. Juhannuksen menoliikenteen jälkeen tehdään ratatöitä ja aikatauluissa on jonkin verran poikkeuksia. Tämän takia osa junavuoroista on korvattu busseilla.

Vilkkaimmat matkapäivät ovat torstai, juhannusaaton aamupäivä ja sunnuntai.