Motourakoitsijat aloittivat tierakentamisen Mikkelissä — puut kaadetaan, vaikka muun rakentamisen aloitusajankohta on vielä arvoitus Puusto pitää raivata 60 metrin leveydeltä. Mari Koukkula Heikki Mikkonen ja muut urakoitsijat aloittivat työt viime viikon lopulla.

Kun uutta tietä tehdään, Suomessa ensimmäisinä konkreettisissa töissä ovat metsurit ja metsäkoneenkuljettajat.

Valtatie 5:n Mikkelin ja Juvan Nuutilanmäen väliseltä osuudelta puiden poistaminen on alkanut, ja urakan on tarkoitus valmistua maaliskuun loppuun mennessä.



Puuston korjuusta vastuuta kantaa Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo. Sen palveluksessa noin 17 kilometrin raivattavalla osuudella puuta kaataa ja korjaa kolme koneketjua. Ennakoivaa raivaustyötä tehdään metsurityönä, ja lisäksi hakkutähteitä kerää pari muuta yrittäjää.

Yksi kaato- ja ajokoneen muodostamista ketjuista on sulkavalaisen Metsä-Mikkonen Oy:n. Yrittäjä Heikki Mikkonen sanoo, että aikataulu voi osoittautua tiukaksi, jos vastaan tulee usein pehmeitä maastokohtia, jotka eivät kanna koneita.

— Tämä talvi on poikennut kaikista aikaisemmista. Vesivaranto on maastossa valtava, pakkasia vähän ja lämpöä maassa paljon. Tekemistä riittää, mutta parhaamme yritämme.

Tieuran raivaamisessa on se etu, että mahdolliset maastojäljet peittyvät aikanaan tien alle.

— Yhdistyksen hommissa on oltu 18 vuotta, mutta tielinjan puuston korjuut ovat harvinaisia urakoita. Onneksi tuli juuri harjoiteltua Vekaransalmen työmaalla, kertoo Mikkonen.

Metsänhoitoyhdistyksen metsäasiantuntija Taina Kekkonen kertoo, että tilaaja Liikennevirasto edellyttää metsätöiltä tavanomaista tarkempaa turvallisuus- ja liikenteenohjaussuunnittelua. Tämä näkyy muun muassa tieverkon alennettuina nopeusrajoituksina.

Liikenneviraston tekemästä tierakentamisen pääurakasta on tehty valitus, mikä saattaa siirtää aloitusta. Johtaja Petri Pajunen metsänhoitoyhdistyksestä sanoo, että joka tapauksessa korjuussa lähdetään siitä, että rakentaminen voi alkaa huhtikuussa.

Reitiltä löytyy kaikenikäistä puustoa ja monin paikoin esimerkiksi järeää kuusikkoa.

— Tielinjan leveydeksi raivataan noin 60 metriä ja ramppialueilta enemmän. Puuta kertyy noin 20 000 kuutiota, kertoo Pajunen.

Hän vertaa määrän tarkoittavan esimerkiksi 10:tä prosenttia Misawan sahan vuositarpeesta. Puuta päätyy kuitenkin usealle jalostajalle. Puista on tehty kaupat metsänomistajien puolesta. Mikkelin ja Nuutilanmäen tielinjan välille jää 40 metsätilaa.

Juvan puolella Viitostietä parannetaan pääosin nykyisen linjauksen päälle, jolloin metsätöitä on vähemmän.