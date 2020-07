Leppä hallituksesta: Takana on melkoinen vuosi, jonka aikana vakauttakin on koeteltu – "En kaipaa samanlaista uudelleen"

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) tuumii, että vaikka hallituksessa virheitäkin on tullut ehkä tehtyä, kardinaalimunauksia ei ole. Koronapandemian vuoksi tukitoimista syntynyt velka on nähtävä niin, että se on hoidettava.