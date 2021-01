Essoten alue siirtyi epidemian perusvaiheeseen, mutta rajoitukset säilyvät lähes ennallaan – Tiistaina löytyi yksi uusi koronatartunta

Seudulla on oleskellut myös muilla alueilla koronatesteissä positiivisen tuloksen saaneita henkilöitä. Tämän johdosta Essote on päivittänyt altistumisen paikkoja.

Essoten alue on siirtynyt toistaiseksi koronaepidemian perusvaiheeseen, Essote tiedottaa. Eri viranomaisista koostuva koronanyrkki teki linjauksen kokouksessaan 19. tammikuuta.

Tartuntojen määrä ja sitä myötä alueellinen ilmaantuvuusluku ovat pudonneet siinä määrin, että yhteistyöryhmä katsoo alueen olevan perusvaiheessa.

– Rajoitukset pidetään pääosin entisellään, koska uusia muunnoksia viruksesta on liikkeellä. Valtiovallan puolelta on tullut tästä myös ohjausta ja tavoitteena on, etteivät tartunnat lähtisi hallitsemattomaan nousuun. Suurimmat muutokset ohjeistukseen tulivat ulkona tapahtuvaan aikuisten harrastustoiminnan mahdollistamiseen, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja ja koronanyrkin puheenjohtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Kunnat tulevat tekemään omia ohjeistuksiaan ja rajoituksiaan Essoten alueen koronanyrkin linjausten perusteella 22. tammikuuta mennessä. Aluehallintovirasto puolestaan päätti keskiviikkona jatkaa kokoontumisrajoituksia.

Uusia koronatartuntoja löytyi tiistain aikana yksi Mikkelistä. Tartunnan johdosta noin kymmenen henkilöä on asetettu karanteeniin. Tartunnan lähde on muualla Suomessa.

Seudulla on myös oleskellut muilla alueilla koronatesteissä positiivisen tuloksen saaneita henkilöitä. Tämän johdosta Essote on päivittänyt altistumisen paikkoja. Katso paikat tästä. Esimerkiksi lauantaille kauppakeskus Stella on merkitty mahdolliseksi altistumispaikaksi.

Pieksämäellä joudutaan perumaan tehosterokotusaikoja

Myös koronarokotuksia on annettu vauhdikkaasti Essoten alueella. Tällä viikolla alkavat toisen annoksen rokotukset, jotka annetaan 3–4 viikkoa ensimmäisestä.

– Ensi viikolla saamme puolet vähemmän rokotteita kuin mitä alun perin oli suunniteltu Essoten saavan. Tämä johtuu siitä, että Suomeen tulee vähemmän koronarokoteannoksia. THL määrittelee koronarokotemäärät sairaanhoitopiireille, kertoo Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström.

Koska rokotteita tulee nyt selkeästi vähemmän, rokotteet menevät Essoten alueella toistaiseksi kakkosannosten jakoon. Sen sijaan Pieksämäellä, jossa rokotukset hoidetaan itse eikä Essoten kautta, joudutaan todennäköisesti siirtämään myös jo sovittuja kakkosannoksia.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että emme pysty ainakaan kahteen tai kolmeen viikkoon rokottamaan yhtään uusia henkilöitä ja sovittuja tehosterokotuksiakin joudutaan osin siirtämään eteenpäin, pahoittelee Pieksämäen kaupungin vt. johtava ylilääkäri Aino Rubini tiedotteessa.

Muualla Essoten alueella ne, joilla on jo aika ensimmäiseen rokotukseen, saavat rokotteen suunnitellusti.

– Olemme varautuneet jatkamaan laajasti koronarokotuksia, kun saamme rokotteita lisää. Alustavan tiedon mukaan mahdollisesti jo viikolla kuusi olisi tulossa isompi rokote-erä, Gärdström kertoo.

