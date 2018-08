Taksiuudistus takkuilee Etelä-Savossa — Pro-Keskuksen takseihin asennuttamissa mittareissa paljon vikoja, kuljettajat eivät ole saaneet rahojaan

Kela-kyytejä liikennöivillä kuljettajilla on ollut rahansaantivaikeuksia. Ongelmana on uusi taksamittari, jonka käyttöönotossa ilmeni ongelmia.

Etelä-Savon alueella Kela-kyytejä liikennöivillä taksiyrittäjillä on ollut ongelmia rahansaannissa. Heinäkuun alussa voimaan astuneen taksiuudistuksen myötä osa yrittäjistä ei ole saanut Kela-kyydeistä vastaavalta Pro-Keskukselta korvausta ajetuista kyydeistä.



Uudistuksen vuoksi kaikkiin Kela-takseihin Etelä-Savossa hankittiin Semel-merkkiset taksamittarit. Taksamittareissa on ilmennyt toimintahäiriötä, jonka vuoksi joitakin kyytejä on laskutettu väärillä taksoilla.



Yrittäjä Seppo Kettunen Mäntyharjun palvelutaksista kertoo, että mäntyharjulaisilla Kela-takseilla on kahta eri mittaria, vanhaa johon on asennettu uusi päivitys ja täysin uutta.