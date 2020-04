Essoten alueella päivittäin uusia koronatartuntoja, mutta vain muutamia – Nyt todettuja tapauksia on 38

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän alueella koronaepidemia on edelleen hallinnassa. Kiirastorstaina uusia, testein varmistettuja koronatapauksia on kaksi. Potilaiden kokonaismäärä on Essoten alueella siten 38.

– Olemme myös pystyneet edelleen selvittämään kaikki tartuntaketjut. Osa tapauksista vaatii sairaalahoitoa, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Koko maassa uusia tartuntoja on 118 kappaletta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo torstain tiedotuksessaan Suomessa olevan varmistettuja tartuntoja 2 605. Varmistettuja koronavirustartuntoja on eniten 50–59 -vuotiaissa, joissa tartuntoja on 555. Toiseksi eniten on 40–49 -vuotiaissa, joissa varmistettuja tartuntoja on 487.

THL:n tilastojen mukaan kunnittain eniten varmistettuja koronavirustartuntoja on Helsingissä, jossa niitä on nyt 897. Tartuntojen määrä on kasvanut eilisestä 32 tapauksella.

40 on kuollut

Myös pääkaupunkiseudun muissa kaupungeissa, Espoossa ja Vantaalla, on varmistettuja tartuntoja yli sata. Espoossa niitä on nyt 258 ja Vantaalla 182. Kummassakin kaupungissa tartuntojen määrä on kasvanut eilisestä keskiviikosta seitsemällä uudella tartunnalla.

Muista suurista kaupungeista varmistettuja tartuntoja on Tampereella 88, Oulussa 78, Jyväskylässä 74 ja Turussa 58. Uudellamaalla sijaitsevassa Järvenpäässä on seuraavaksi eniten tartuntoja, 44.

Suomessa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on eiliseen keskiviikkoon mennessä kuollut 40 ihmistä. Eiliseen mennessä tehohoidossa oli 82 potilasta ja yhteensä 239 ihmistä oli sairaalahoidossa.

Päivystys toimii pääsiäisenä

Essote palvelee pääsiäisen aikana kellon ympäri akuuteissa terveysongelmissa. Monitoimijapäivystyksessä on mukana sosiaali- ja kriisipäivystys.

– Poikkeuksellinen tilanne näyttää olevan monelle vaativa henkisesti. Tällä hetkellä minussa herättää enemmän huolta ihmisten muu jaksaminen kuin koronaan sairastuminen. Tukea on saatavilla myös muihin kuin suoraan koronaan sairastumiseen liittyvissä kysymyksissä, Seppälä muistuttaa.

Essoten päivystysapu palvelee numerossa 116 117 ja sosiaali- ja kriisipäivystys numerossa 044 794 2394.