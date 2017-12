Essoten Kortelainen on hyvillään hallituksen korjausliikkeestä — "Tämä on huomattava parannus" Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen pitää hallituksen ripeää korjausliikettä hyvänä. Jaakko Avikainen Essoten johtaja Risto Kortelainen pitää hallituksen uutta valinnanvapauslinjausta merkittävänä parannuksena.

Essoten johtaja Risto Kortelainen on tyytyväinen hallituksen uuteen sote-linjaukseen. Hallitus muutti sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta poistamalla asiakassetelin velvoittavuuden erikoissairaanhoidon palveluista.

— Sen toivottiinkin muuttuvan. Tämä on huomattava parannus, Kortelainen kommentoi Essoten näkökulmasta.



Kunnat, kuntayhtymät ja muut sote-palvelujen tuottajat antoivat yhteensä 703 lausuntoa valinnanvapauslain luonnoksesta. Moni koki huoleksi sen, että yksityiset terveyspalveluyritykset pääsevät myös erikoissairaanhoidon palvelujen tuottajaksi asiakassetelien myötä.



Erikoissairaanhoidolla tarkoitetaan sairaalassa annettavaa ja erikoislääkäreiden tekemää tutkimusta ja hoitoa kuten leikkauksia.



Peruspalveluissa sen sijaan toteutuu aiempien esitysten mukainen laaja valinnanvapaus. Perustason sote-palveluilla tarkoitetaan sellaisia palveluita, joita saa esimeriksi kunnan terveyskeskuksista.

— Voi olla tyytyväinen, että hallitus ryhtyi korjausliikkeeseen aika nopeasti. Kentän ääntä on kuunneltu, Kortelainen sanoo.



Jos potilas ei pääse maakunnan tarjoamaan erikoissairaanhoitoon hoitotakuun määräajassa, on asiakasseteliä hallituksen mukaan kuitenkin tarjottava. Lisäksi hallitus on antamassa maakunnille harkintavaltaa päättää tietyin ehdoin siitä, mitä erikoisalojen palveluja sote-keskuksiin sisältyy.



Kortelainen pitää todennäköisenä sitä, että sote-uudistus pääsee kevättalvella eduskunnan käsittelyyn.

Sote-uudistus siirtää vastuun sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä kunnilta 18 maakunnalle vuoden 2020 alusta. Maakuntien sote-keskusten rinnalle tulisi yksityisten yritysten sote-keskuksia.



Valinnanvapaus alkaisi 2021, jolloin asiakas voisi valita, kenen tuottamia perustason sote-palveluita haluaa käyttää. Tavoitteena on, että hallitus antaa esityksensä valinnanvapauslaiksi eduskunnalle viimeistään maaliskuun alussa. Koko sote- ja maakuntauudistus on tarkoitus hyväksyä eduskunnassa keväällä.