Säästöistä huolimatta Kangasniemen vuodesta tulee miinusmerkkinen

Tiukoista säästötoimista huolimatta Kangasniemen kunnan tämän vuoden talousarvio jää miinusmerkkiseksi.

Kunnanvaltuusto hyväksyi maanantain kokouksessaan muutostalousarvion, jossa alijämää on 100 000 euroa.

Todellisuudessa alijäämä on noin 30 000 euroa, sillä muutosbudjetissa ei taloudenohjausjärjestelmän laskentaongelman vuoksi ole huomioitu tämän vuoden henkilöstömenojen 75 000 euron säästötavoitetta.

Tavoitteena on kuitenkin päästä seuraavina kahtena vuonna jo plussan puolelle. Viime vuoden tilinpäätöksestä on tulossa 1,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Edellisiltä vuosilta kertynyttä ylijäämää on taseessa 4,7 miljoonaa euroa.

Lomautuksetkin mahdollisia

Talouden tasapainottamiseksi kangasniemeläiset maksavat edellisvuotta enemmän veroja. Verotusta kiristämällä saadaan vuositasolla 686 000 euroa lisätuloja.

Verotuloja arvioidaan kertyvän tänä vuonna 19,5 ja valtionosuuksia 18,7 miljoonaa euroa.

Säästöjä on haettu muun muassa lakkauttamalla Otto Mannisen ja Äkryn koulut ensi elokuun alusta alkaen.

Talouden tasapainottamistoimenpiteiden tavoitteena on saavuttaa kunnan omassa palvelutuotannossa 1,5 miljoonan euron säästöt, josta henkilöstömenojen osuus on 0,5 miljoonaa euroa.

Joulukuussa päättyneiden yhteistoimintaneuvottelujen vaikutukset ovat viiden vuoden aikana yhteensä 18,5 henkilötyövuotta.

Pääsääntöisesti säästöt saavutetaan määräaikaisten työsuhteiden ja eläköitymisten kautta.

Lisäksi neuvottelutulos edellyttää palkkamenoihin 75 000 euron vuotuista säästöä henkilökunnan vapaaehtoisilla palkattomilla vapailla tai lomarahojen vaihtamisella vapaaksi.

Jos tavoitetta ei saavuteta, säästö haetaan lomautuksilla.

Talouden tasapainottaminen rajoittaa Kangasnimellä myös investointeja. Lainaa kunnalla on 21,7 miljoonaa euroa. Vuosikate on 1,5 miljoonaa euroa ja poistoja 1,6 miljoonaa euroa.

– Käytännössä tämä merkitsee sitä, että investoinnit voivat olla korkeintaan poistojen suuruiset. Joka vuosi jää korjausvelkaa, ja kunnan elinvoimaisuuden kannalta tärkeitä investointeja joudutaan siirtämään, toteaa kunnanjohtaja Risto Nylund.