Kommentti: Haluan, että majoitusyrittäjä saa täyden hinnan yöpymisestäni

Kansainvälisiä hotellivarausketjuja käsittelevää juttua kirjoittaessani tein päätöksen.



Vastaisuudessa aion kiinnittää enemmän huomiota siihen, mistä ja miten varaan tarvitsevani majoituksen, etenkin kotimaassani ja etenkin pienten majoitusyritysten kohdalla.



Kansainväliset nettisivustot ovat eittämättä käteviä ja hyödyllisiä sekä yrityksille että asiakkaille, mutta harmittaahan se yrittäjän puolesta, että aimo osuus maksusta luikertelee lopulta yhdysvaltalaiselle pörssiyhtiölle.



Enkä ole tullut ajatelleeksi sitäkään, että haluamassani hotellissa oikeasti on huoneita tarjolla yllin kyllin, vaikka varaussivuston kiintiö antaa muuta ymmärtää.



Hotellibisneksen muuttuminen on vain yksi esimerkki ajankuvasta, jossa digitalisaatio mullistaa päivittäisiä palveluja. Siitä voi joko tykätä tai sitten ei, mutta hankala sitä on paeta.



Vaikka kuluttajan tai yrittäjän ei kummankaan ole pakko käyttää varaussivustoja, niiltä välttyminen on työlästä. Nyt, kun olen paremmin perillä asioista, aion pyrkiä jatkossa tekemään varaukseni suoraan valitsemani yrityksen kanssa, oli kyse sitten hotellista tai vaikkapa auton vuokraamisesta.



Erilaisia nettisivustoja aion jatkossa kyllä hyödyntää majapaikkojen etsinnässä ja hintavertailussa.