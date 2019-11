Hamid Al-Sammarraee on vuoden kansainvälinen mikkeliläinen

Video- ja valokuvaustaidoistaan tunnettu Al-Sammarraee on edistänyt yhdenvertaisuutta ja edistänyt kansainvälisyyttä Mikkelin seudulla.

Kansainvälinen mikkeliläinen 2019 -tunnustuksen saa video- ja valokuvaaja Hamid Al-Sammarraee.

Tunnustus myönnettiin Al-Sammarraeelle työn ansiosta, jonka hän on tehnyt Mikkelin hyväksi. Al-Sammaraee on tehnyt tuottamillaan nettivideoilla tunnetuksi muun muassa eteläsavolaisia luomutuottajia, koulutushankkeita ja luontokohteita.

Hänen videonsa ovat hyvin suosittuja sosiaalisessa mediassa ja keräävät tuhansittain tykkäyksiä. Palkintoraati mainitsi valinnassaan vuonna 2018 julkaistun Mikkeli city of dreams -videon

Video- ja valokuvaustaitojensa lisäksi Al-Sammarraee hallitsee animaatiot, graafisen suunnittelun ja 3D-mallinnuksen.

Lisäksi Al-Sammaraeen työt ovat antaneet äänen maahanmuuttajille.

Lentoinsinöörin työ vaihtui media-alaan

Freelancerina toimiva Al-Sammarraee teki kuvaus- ja editointitöitä jo kotimaassaan Irakissa, kunnes sota ajoi hänet Syyrian kautta Suomeen reilu kymmenen vuotta sitten.

Bagdadista kotoisin oleva Al-Sammarraee muutti Mikkeliin vuonna 2008, jolloin kaupunkiin muutti parisataa irakilaista.

Al-Sammarraeen perhe on ainoa yhdeksästä perheestä, joka jäi Mikkeliin. Hänen perheeseensä kuuluu vaimo, joka työskentelee Mikkelin terveyskeskuksessa hammaslääkärinä, sekä kaksi tytärtä.

Al-Sammarraee on koulutukseltaan lentokoneinsinööri, mutta koska insinöörinä töitä oli vaikea löytää, hän valitsi media-alan.

Esimerkiksi kansalaisopiston kautta Al-Sammarraee on tehnyt paljon teatteriin liittyviä töitä, niin kuvausta ja esitysten visualisointia kuin käsiohjelmia ja julisteitakin.

Neljättä kertaa annetun tunnustuksen valitsi International Mikkeli day -toimikunta, johon kuuluu Mikkelin kaupungin, Kansainvälinen Mikkeli ry:n sekä alueen toisen- ja korkea-asteen oppilaitosten edustajia.

Kansainvälinen mikkeliläinen -tunnustuksen kriteerinä on, että sen saaja on edistänyt kansainvälisyyttä Mikkelin seudulla, edistänyt pohjoismaisia arvoja kuten yhdenvertaisuutta, vähentänyt rasismia ja syrjintää hyvillä teoilla ja omalla esimerkillään sekä on edistänyt maahanmuuttajataustaisten nuorten kotoutumista ja tukenut heidän integroitumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan.