Mikkelin teatteritalossa on jälleen ravintola — Bistro Holvin keittiöstä löytyy mikkeliläinen alan legenda Roope Raskin ravintolassa tehdään itse ruokaa hyvistä aineksista. Lähiruokaa käytetään, mutta ainesten kotipaikka ei yksin ratkaise. Vesa Vuorela Roope Rask ja Pia Montonen pitävät ravintolaa samoissa tiloissa, joissa alkuperäinen Holvi avasi vuonna 1974.

Perinteinen mikkeliläinen ravintolakiinteistö saa uutta elämää, kun Bistro Holvi avaa ovet lauantaina puolenpäivän aikaan teatteritalossa.

Toimitusjohtaja ja keittiömestari Roope Rask piti perjantaina ”kenraaliharjoituksen” pienen yksityistilaisuuden muodossa. Bistro Holvi pitää jatkossa ovet auki kuutena päivänä viikossa.

— Sunnuntaisin olemme pääsääntoisesti suljettuna. Maanantaista alkavat kuutena päivänä viikossa tarjottavat buffet-lounaat ja iltaisin olemme auki keskiviikosta lauantaihin, kertoo Rask.

Sunnuntaiaukiolon suhteen on luvassa poikkeus heti aluksi, kun Työväen Näyttämöpäivien viikonvaihteessa ravintola on auki myös pyhänä.



Uuden Holvin ruoissa mennään Raskin mukaan raaka-aineen laatu edellä. Paikka ei ole ratkaiseva tekijä.

— Raaka-ainetoimittajiimme kuuluvat silti heti alussa Puumalan Lohi, Roinilan Lihatila sekä kauppahallin Maalaispuoti. Ja lisää tulee, lupaa Rask.

Listalta löytyy lämpimiä ruokia sekä erilaisista alkupaloista koottavia yhdistelmiä.

— Kaiken teemme täällä itse. Keittiössä on töissä Ismo Siippainen, joka on työskennellyt Holvissa vuodesta 1983 lähtien, joten eivätköhän paikan perinteetkin pysy meillä hallinnassa, sanoo Rask.



Roope Rask toimi aikaisemmin keittiömestarina kulttuuritalo Tempon Lumo-ravintolassa. Hän osti Pia Montosen kanssa samoissa tiloissa sijainneen Bistro Vileen liiketoiminnan viime syksynä.

Bistro Holvi -nimi on hatunnosto Mikkelin ravintolahistorialle. Vuonna 1974 samassa talossa aloitti ravintola Holvi, joka toimi vuoteen 2015 saakka. Rask työskenteli Holvin keittiömestarina vuosina 2008—15.

Bistro Holvi seuraa kiinteistössä Bistro Vileetä, joka sulki ovensa joulun alla.

Vilee-yrittäjien paikoista myös Raatihuoneenkadulla sijaitseva Kahvila ja Leipomo Vilee on kiinni.