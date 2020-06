Etelä-Savon maakunta sai oman lipun – Idea lähti siitä, että Savonlinnassa sijaitsevaan Olavinlinnaan haikailtiin oman maakunnan lippua

Etelä-Savon maakunta saa oman lipun.

Päätös lipusta tehtiin tiistaina pidetyssä Etelä-Savon maakuntahallituksen kokouksessa.

Valitussa lipussa on Etelä-Savon maakuntavaakuna, jonka vasemmalla puolella on keltainen pystypalkki.

– Maakuntalippu valittiin neljästä eri ehdotuksesta, joissa kaikissa oli maakuntavaakuna, mutta vaakuna sommiteltiin pysty-, vaaka- ja sahalaitaisille lipuille, kertoo Maakuntaliiton viestintäpäällikkö Taina Saahko.

Valituksi tuli suorakaiteen muotoinen vaakalippu.

Maakuntavaakuna on viritetty käsijousi, jossa kaikki on kultaa, paitsi jousen jänne, nuolen kärki ja jousen sulitettu pyrstö, joka on hopeaa. Maakuntalipussa kultaa vastaa keltainen ja hopeaa valkoinen.

Syksyllä tarkoitus suorittaa lipun naulaus

Maakuntaliitto pyysi eri lippuehdotukset mainostoimisto Mainospuulta. Lipun suunnittelusta vastasi suunnittelija Suvi Ripatti.

– Mainospuun kautta menee valinta lipun tekijästä. Sen jälkeen niin maakuntatahot, kuin yksityisetkin voivat tilata sitä kautta lipun käyttöönsä.

Saahko kertoo, että tarkoituksena olisi syksyn valtuustossa suorittaa lipun virallinen naulaus.

Siitä lähtien maakuntalippu otetaan käyttöön maakuntavaltuuston kokouksissa, maakuntajuhlissa ja muissa merkittävissä maakunnallisissa tilaisuuksissa.

Lipun voi vetää salkoon juhlan merkiksi myös yksityisissä lipputangoissa.

Maakunnalla oli oma viiri, mutta ei lippua

Idea Etelä-Savon maakuntalippuun lähti alun perin Kansallismuseon intendentiltä Jouni Marjamäeltä, joka tiedusteli vuoden vaihteessa Etelä-Savon maakuntalippua Olavinlinnan salkoon.

Koska lippua ei ollut, Olavinlinnaan on hankittu kesäksi maakuntaviiri. Se nousi salkoon kesäkuun ensimmäinen ja on salossa elokuun loppuun saakka.

Marjamäki perusteli ajatusta maakuntalipusta sillä, että se antaisi juhlavan tunnelman tiettyihin tapahtumiin. Samalla se olisi myös hieno lisä paikalliseen identiteettiin, sillä historialliset kulttuurikohteet vaikuttavat paikkakuntalaisten identiteettiin.

Vuoden alussa Suomen kahdeksastatoista maakunnasta kymmenellä oli maakuntalippu.