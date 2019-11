Essoten hallitus hyväksyi yksimielisesti Mielen ja kuntoutuksen talon suunnitelman – Risto Kortelainen: "Palvelut on tuotettava itse tai hankittava muualta, talo merkittävästi taloudellisempi vaihtoehto"

Essoten ensi vuoden talousarvion loppusumma on noin 379 miljoonaa euroa. Jäsenkunnat rahoittavat siitä noin 337 miljoonan euron osuuden.

Sote-kuntayhtymän Essoten hallitus hyväksyi torstaina yksimielisesti Mielen ja kuntoutuksen talon hankesuunnitelman.

Hallitus kävi rakennusurakasta perusteellisen keskustelun. Suunnitelma etenee nyt Essoten valtuuston käsiteltäväksi joulukuun 4. päivä.

Mielen ja kuntoutuksen taloon siirtyvät Moision psykiatrisen sairaalan ja aiemmin Kyyhkylän kuntoussairaalassa olleet Essoten palvelut, jotka muuttivat keväällä väistötiloihin keskussairaalaan.

– Palvelut ovat lakisääteisiä: ne on joko tuotettava itse tai hankittava muualta. Mielen ja kuntoutuksen talo on merkittävästi taloudellisempi vaihtoehto, perustelee kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Mielen ja kuntoutuksen talo tarvitsee vielä sosiaali- ja terveysministeriön poikkeusluvan rakentamiselle.

Talon viiteen kerrokseen on tarkoitus tulla uusia tiloja kaikkiaan noin 14 300 neliötä. Essoten mukaan talossa työskentelisi kaikkiaan noin 274 henkilöä.

Essoten mukaan säästöä tuo esimerkiksi se, että työntekijöiden, potilaiden, ruoan ja tarvikkeiden kuljetus sairaaloiden välillä loppuu. Essote kertoo myös, että investointi mahdollistaa avopalveluden lisääntymisen ja osastohoidon vähentymisen.

– Kuntoutukselle ja saattohoidolle tarvitaan nykyaikaiset tilat. Väestön ikääntymisen myötä kuntoutuksen tarve lisääntyy. Talon myötä on mahdollista nopea ja turvallinen siirtyminen akuuttihoidosta kuntoutukseen. Tämä on tärkeää esimerkiksi aivoverenkiertohäiriö- ja lonkkamurtumapotilaille, sanoo Esper-hankkeen hankejohtaja Pirjo Syväoja.

Talon hinta-arvio on tällä hetkellä noin 41,4 miljoonaa euroa. Hankkeen rahoituksen tarkastelussa ovat laina- ja leasing-vaihtoehdot.

Essoten hallitus päätti torstaisessa kokouksessaan myydä 400 000 euron hinnalla Pirtin tontin Mikkelin kaupungille. Niin tulevan talon tontin omistaa yksin kaupunki.

"Teemme jykeviä toimia koko ensi vuoden"

Myös Essoten ensi vuoden talousarvio etenee Essoten valtuuston käsiteltäväksi.

Essoten ensi vuoden talousarvion loppusumma on noin 379 miljoonaa euroa. Jäsenkunnat rahoittavat siitä noin 337 miljoonan euron osuuden. Essoten mukaan kasvua verrattuna edellisvuoteen on alle prosentti.

Essote on sovittanut yt-neuvottelujen tuloksen ensi vuoden talousarvioon niiltä osin kuin kuntayhtymä on voinut määritellä toimet vaikutuksineen. Essote ei ole vielä tehnyt päätöksiä kaikista suunnitelluista toimista. Essoten tiedotteen mukaan yt-neuvotteluiden tavoitteena on noin 110 henkilötyövuoden vähenemä.

Tammi-elokuun tilastovertailu osoitti kuluvan vuoden koko maan sote-kulujen kasvuksi 4,4 prosenttia ja Essoten 3,2 prosenttia. Valtiovarainministeriön kuntatalousohjelmassa esitettiin, että toimintamenojen kasvu jatkuu vuosina 2020–2023 keskimäärin 3,4 prosentin vuosivauhdilla.

– Näitä arvioita vasten kuntayhtymän yhden prosentin varaus talousarvion kasvuksi ensi vuodelle on haasteellinen. Teemme sen eteen jykeviä toimia koko ensi vuoden, sanoo Essoten talousjohtaja Vesa Vestala.

Essoten hallituksen jäsenet luopuivat torstaisen kokouksensa palkkioista. Hallitus päätti siten omalta osaltaan osallistua kuntayhtymän taloustalkoisiin.