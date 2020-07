Puumala on Suomen toiseksi paras mökkikunta – Ilta-Sanomien listauksen kärkikahinoissa on paljon kuntia Etelä-Savosta

Puumala, Mäntyharju ja Mikkeli ovat Suomen parhaimpia mökkikuntia. Ilta-Sanomien listauksen kymmenen parhaan joukossa on viisi eteläsavolaista kuntaa.

Ilta-Sanomat selvitti Suomen parhaan mökkikunnan. Voittaja on Kustavi, mutta kärkilistaus täyttyy myös Etelä-Savon perinteisistä mökkikunnista.

Puumala on 115,8 pisteellä heti listauksen toisena, ja kymmenen parhaan joukosta löytyvät myös Mäntyharju, Mikkeli ja Hirvensalmi ja Savonlinna. Sijalla 11 on Kangasniemi, ja sijalla 24 Pertunmaa. Juva löytyy sijalta 73. ja Pieksämäki sijalta 142. Kokonaisuudessaan listauksessa on 295 kuntaa.

Ilta-Sanomat koosti mökkikuntalistauksen viiden eri tilaston perusteella. Listauksessa tarkasteltiin mökkien määrää suhteessa kunnan asukaslukuun, mökkimurtojen määrää suhteessa kunnan mökkien määrään, kesän keskilämpötilaa ja sademäärää. Lisäksi Ilta-Sanomat toteutti suuren mökkikuntakyselyn, jonka vastaukset otettiin huomioon listauksen muodostamisessa.

Kunnat pisteytettiin tilastojen perusteella, ja pisteitä sai kunnan suosiosta, mökkien lukumäärästä ja keskilämpötilasta. Kunnat menettivät pisteitä murtoherkkyydestä ja sateisuudesta. Pisteet suhteutettiin toisiinsa niin, että paras kunta sai aina 100 pistettä ja huonoin nolla. Vertailun maksimipistemäärä oli 200.