Vaarnatappeja, salamaliitoksia ja noin 320 veistettävää hirttä — Koristeveistäjämestari korjaa Suomen toiseksi suurinta puukirkkoa käsityönä: ”Takaan omalla nimelläni siitä, että työ on täydellistä” Mäntyharjun kirkon korjaaminen alkuperäiseen loistoonsa on Leo Lönnrothin yrittäjäuran suurin työmaa. Pohjanmaalaisen käsityöläisen rakkaus perinnerakentamiseen lähti omasta hometalosta. Tanja Rihu Jokainen kirkon sadoista uusista hirsistä veistetään oikeaan muotoonsa käsityönä piilukirveellä. Leo Lönnrothin seuraava vuosi kuluu Mäntyharjussa.

Niin kovin yleiseen pikarakentamiseen verrattuna Mäntyharjun kirkon työmaalla on verkkainen tunnelma.

Pihaveistämössä heiluu piilukirves ja kirkon kulmalla mitataan hirsiliitosta millilleen oikeaan kokoon.

Kun korjattavana on Suomen toiseksi suurin puukirkko, vuonna 1822 valmistunut hirsirakennus, ei oikaiseminen tule kuuloonkaan.



Jokainen uusi hirsi, jolla kirkon nurkkien märäntyneet puut korvataan, tehdään käsityönä aidoista materiaaleista ja alkuperäisillä menetelmillä — Myös ne, jotka jäävät seinän sisään katseilta piiloon.

Sitä vaatii Museovirasto, mutta myös hirsitöistä vastaava perinnerakentaja ja koristeveistäjämestari Leo Lönnroth Kurikasta.

— Se, mitä teen, on varmasti kunnossa. Takaan omalla nimelläni siitä, että työ on täydellistä, Lönnroth lupaa.

Tanja Rihu Puutukkipino muuttuu Leo Lönnrothin käsittelyssä Mäntyharjun kirkon uusiksi seiniksi. Kaikki puut ovat kotoisin seurakunnan omasta metsästä ja osa on yksittäin valittuja.

Osaamista veistotaidon päämajasta

Mäntyharjun kirkko on Lönnrothin viisivuotisen yrittäjäuran suurin työmaa. Ensimmäinen nurkka korjattiin viime vuonna ja kolme seuraavaa on edessä.

Pääurakoitsija on rakennuspalvelu Joni Pietarinen Kangasniemeltä, mutta hirsitöihin valittiin pohjanmaalaista osaamista.



Vaatimuksia määritteli Museovirasto, jolle hirsirakentajan on osoitettava näyttöjä. Lönnroth ei ole korjannut kirkkoa ennen, mutta osoittanut muilla kohteilla olevansa työn arvoinen.

Tämä on enemmän puusepän työtä kuin rakentamista. On melkein taidetta saada hirsiliitokset sopimaan toisiinsa. - Leo Lönnroth -

Taidot ovat peräisin Suomen veistotaidon ”päämajasta”, Jurvasta, jossa on vuosisatojen perinteet puuhuonekalujen valmistuksesta.



Lönnroth on opiskellut Jurvan käsi- ja taideteollisessa oppilaitoksessa ja pätevöitynyt myös koristeveistäjämestariksi, joita on koko maassa 27 kappaletta.

Mukana on viisi työntekijää, jotka ovat taustaltaan yrittäjän tavoin puuseppiä — täysin tarkoituksella.

— Käytämme satoja vuosia vanhaa tekniikkaa. Tämä on enemmän puusepän työtä kuin rakentamista. On melkein taidetta saada hirsiliitokset sopimaan toisiinsa, Lönnroth kuvailee.

Kone ei osaa kopioida ihmisen kädenjälkeä

Pohjanmaalaisten seuraava vuosi kuluu kirkon pihapiirissä.

Valtavista puutukeista veistetään yksi kerrallaan entistä vastaavia seinähirsiä, jotka kiinnitetään paikalleen salamaliitoksella ja vaarnatapeilla eli puisilla jättinauloilla.



Koska vauriot ovat kaikissa nurkissa lähes yhtä pahat, hirsiä vaihdetaan yhteensä noin 320 kappaletta eli noin 800 metriä.

Tanja Rihu Painavia hirsiä liikutellaan sekä koneellisesti että tarvittaessa käsivoimilla. Kuvassa puuta nostavat Leo Lönnroth ja Jalmari Laihinen.

Käsityötä riittää, mutta Lönnroth muistuttaa museaalisista ja kulttuurisista arvoista.

— On meillä konevoimaakin, mutta koneet eivät osaa kopioida ihmisen kädenjälkeä. Kun nyt tehdään kunnolla ja sitten huolletaan, rakennuksen tuleva käyttöikä on loputtoman pitkä, Lönnroth sanoo.

Aikaa kuluu joka tapauksessa paljon ja seurakunnan rahaa yhdessä ulkomaalausten ja tekniikan kanssa arviolta kolme miljoonaa euroa.

Mutta kun kirkko täyttää vuonna 2022 täydet 200 vuotta, se on vähintään alkuperäisessä loistossaan.



Perinnerakentamisen nousukausi

Perinnerakentaminen elää Leo Lönnrothin mukaan Suomessa nousukautta. Arvomaailma on muuttunut ja vanhoja taloja pelastetaan yhä enemmän, joten tekijöistä on pulaa.

— Itse edustan uutta sukupolvea. On hienoa olla aallonharjalla, Lönnroth sanoo.

Yrittäjän oma rakkaus perinteiseen rakentamiseen lähti hometalosta, jossa Lönnroth perheineen asui kaksi vuotta.

Herkistyminen huonolle sisäilmalle pakotti tutkimaan, mikä on terveellinen rakennustapa.

Homeisen ”pommin” jälkeen Lönnroth hankki vuonna 1906 rakennetun hirsirunkoisen talon, joka palautettiin kahden vuoden täysremontilla hyvin alkuperäiseen kuntoon.

— Siellä on mahtava olla, kun sisäilma on raikasta ja tiedän, että talo on kunnossa.