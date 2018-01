Mäntyharjun markkinointi kiinnostaa: Hakijoita 19, joista 14 täyttää hakuvaatimukset - Nimiä ei paljasteta Mäntyharjun kunnan elinkeinoyhtiö Mäsek vetoaa asemaansa osakeyhtiönä eikä kerro markkinointipäälliköksi hakeneiden nimiä julkisuuteen. Tanja Rihu Mäntyharjun markkinointipäälliköksi haluaa 19 hakijaa.

Mäntyharjun markkinointipäällikön tehtävä on hakijamäärän perusteella kiinnostava työ.



Mäntyharjun kunnan elinkeinoyhtiö Mäsek Oy sai määräajan eli vuoden loppuun mennessä yhteensä 19 hakemusta.

Viisi hakijoista ei tosin täytä tehtävän koulutusvaatimuksia.

Hakijoiden nimiä Mäsek ei aio kertoa lainkaan julkisuuteen.

Elinkeinoyhtiön toimitusjohtaja, Mäntyharjun kunnanjohtaja Jukka Ollikainen sanoo, että asiassa vedotaan Mäsekin asemaan osakeyhtiönä.

Osakeyhtiön ei kunnan tavoin ole pakko paljastaa nimilistaa.



— Meillä on paljon hakijoita, jotka tulevat yritysmaailmasta eivätkä halua julkistaa hakeutumista toisiin tehtäviin. Kun meillä on mahdollisuus, kunnioitamme toiveita, Ollikainen sanoo.

Hakijamäärään Ollikainen on erittäin tyytyväinen ja uskoo, että uusi markkinointipäällikkö löytyy ensimmäisellä hakukierroksella.



Hakijoita on eri puolilta Suomea ja hyvin erilaisista osaamistaustoista.

Ollikaisen mukaan mukana on esimerkiksi media-alan ja matkailun asiantuntijoita.



— Hakijajoukko on hyvin mielenkiintoinen, Ollikainen kommentoi.

Ollikainen on käynyt hakemukset läpi ja esittää Mäsekin hallitukselle, että haastatteluun kutsutaan neljä hakijaa.

Mäsekin hallitus käsittelee hakua ensi torstaina 11. tammikuuta ja tekee päätöksensä haastateltavista.



— Voi olla, että haastateltavia on enemmänkin, Ollikainen muistuttaa.



Tavoitteena on, että valittavan henkilön nimi on selvillä tammikuun lopussa, jolloin tuleva ja väistyvä markkinointipäällikkö ehtivät työskennellä yhdessä.

— Tietojen vaihtamisen kannalta vähintään viikko yhteistä työaikaa olisi hyvä juttu, Ollikainen sanoo.

Mäntyharjun nykyinen markkinointipäällikkö Olli Marjalaakso siirtyy töihin kotikaupunkiinsa Mikkeliin.



Uusi työnantaja on Oioi Collective Oy, jossa Marjalaakso toimii maaliskuusta alkaen myynti- ja markkinointijohtajana.

Markkinointipäällikön tehtävä perustettiin uutena Mäntyharjun organisaatioon kesällä 2015.



Markkinointipäällikkö vastaa kuntamarkkinoinnin pitkäjänteisestä suunnittelusta ja kehittämisestä sekä toimii vapaa-ajan asutuksen ja matkailun käytännönläheisenä kehittäjänä.



Mäsek odottaa markkinointipäälliköltä kokonaisvaltaista näkemystä markkinoinnista ja viestinnästä sekä tietoja ja kokemusta matkailusta, tapahtumatoimialasta ja elinkeinoelämästä.



Lisäksi pidetään tärkeänä raikkaita ideoita, verkostoja ja uusien yhteistyömallien kehittämistä.