Syksyn niljaiset lehdet voivat olla turvallisuusriski — Moni kiinteistönomistaja ei tiedä olevansa vastuussa talonsa viereisestä katualueesta

Katualueen puhtaanapito kuuluu kiinteistön omistajalle katualueen keskilinjaan saakka. — Päivi Turkki

Marraskuu on jo pitkällä, mutta kunnon talvi antaa odottaa itseään. Hyvä niin, sillä monella katuosuudella puista pudonneet lehdet odottavat vielä kerääjäänsä.



Mikkelin kaupungin kunnossapitopäällikkö Päivi Turkki kertoo, että viime viikkoina useampikin ihminen on ottanut yhteyttä ja kysellyt, miksi kaupunki ei ole hoitanut jalkakäytävillä ja ajoradoilla olevien lehtien poistamista.



Turkin mukaan monelle tulee yllätyksenä se, että katualueet ovat itse asiassa kiinteistönomistajien tai haltijoiden vastuulla.



— He eivät muista tai tiedä mitä kunnossa- ja puhtaanapito laki velvoittaa, Turkki sanoo.

— Katualueen puhtaanapito esimerkiksi lehdistä kuuluu kiinteistön omistajalle katualueen keskilinjaan saakka.



Tähän kuuluu niin jalkakäytävä, kevyenliikenteenväylä kuin ajoratakin.

— Kaupunki hoitaa omien kiinteistöjen ja puistojen kohdat sekä kiinteistön ja kadun välissä asemakaavaan merkityt puistoalueet, Turkki lisää.

Vastuista vallitsee

tietämättömyyttä

Kunnossapitopäällikön mukaan Mikkelin keskustassa kiinteistönhuoltoyhtiöt ovat hyvin perillä vastuistaan. Keskustan ulkopuolella sen sijaan on paljon katualueita, jotka jäävät puhdistamatta.



Turkki uskoo, että kyse on enemmänkin tietämättömyydestä kuin välinpitämättömyydestä. Etenkin nuoret, vasta omakotitalon itselleen hankkineet ihmiset eivät välttämättä tiedä velvoitteistaan.



— Ymmärrämme tämän ja neuvomme mielellämme, Turkki sanoo.



Lehtien lisäksi kiinteistöjen edustalla olevien muiden roskien, esimerkiksi lasinsirujen siivoaminen, kuuluu kiinteistönomistajan vastuulle.



Jos jalkakäytävän ja ajoradan välissä on niin sanottu istutuskaista, kaupunki huolehtii sen siisteydestä.



Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kiinteistönomistajan oikeus on haravoida istutuskaistalle roskat oman tonttinsa edestä kaupungin huoleksi.



Turkki huomauttaa, että kunnossa- ja puhtaanapidossa ei ole kyse pelkästään siisteydestä, vaan myös turvallisuudesta.

— Liukkaat lehdet voivat olla turvallisuusriski jalankulkijoille ja pyöräilijöille, jopa autoilijoille.



Kadulle liimautunut, niljakas lehtimatto voi pidentää äkkijarrutuksen tehneen ajoneuvon jarrutusmatkaa huomattavasti.

Ritiläkaivojen

peittyminen

on tulvariski

Toinen riski liittyy Turkin mukaan kiinteistöjen edustoilla oleviin ritiläkaivoihin, jotka nekin ovat kiinteistösomistajan vastuulla.

— Jos tulee rankkasade, eihän se vesi pääse minnekään.



Kiinteistönomistaja on velvollinen siitä, ettei hänen omistamastaan kiinteistöstä aiheudu vaaraa muille ihmisille, huomauttaa OP Vakuutuksen henkilöasiakkaista vastaava johtaja Hanna Hartikainen.



— Jos esimerkiksi omakotitalon omistaja on laiminlyönyt velvollisuuttaan poistaa liukkaat lehdet jalkakäytävältä, hän on vastuussa liukastumisesta aiheutuneesta vahingosta, Hartikainen sanoo.



— Koti-irtaimiston mukana oleva vastuuvakuutus näin ollen korvaisi vahingon, jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt kiinteistön huolellisen hoidon ja siitä aiheutuu vaaraa muille eli tuottamus löytyy.



Korvausvastuun kannalta on oleellista se, onko kyse huolimattomuudesta.



Tapaukset eivät ole yksiselitteisiä, sillä talon omistajaa ei voi velvoittaa vahtimaan kellon ympäri kulkuväylien kuntoa. Omien velvollisuuksien hoitaminen on kuitenkin suositeltavaa jo yleisen siisteyden vuoksi.