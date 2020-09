Järvien pinnat alenevat – Saimaa laskee kenties vielä 10 senttiä, ja Puulan reitillä keskitasot ovat jo hieman alittuneet

Etelä-Savon järvien vedenkorkeudet ovat laskeneet, koska elokuu oli vähäsateinen.

Ympäristön tilaa seuraava ely-keskus tiedottaa veden pintojen kuitenkin olevan ajankohtaan nähden melko tavanomaisella korkeudella.

Vähäsateisen elokuun vuoksi maaperä on verrattain kuiva.

Vasta runsaat sateet kääntäisivät vedenkorkeudet nousuun.

Saimaa vajeni kesällä

Saimaa oli keväällä korkealla, mutta vedenpinta on kesän aikana laskenut hitaasti ajankohdan keskitasolle.

Ilman suuria sateita Saimaan ennustetaan jatkavan laskua vielä noin 10 senttimetrillä syyskuun loppuun mennessä.

Mäntyharjun reitillä säännöstellyn Puulan vedenkorkeus on laskenut keskiarvon tasolle. Kyyvesi on 3 senttiä, Mikkelin ja Pieksämäen rajalla sijaitseva Iso-Naakkima 8 senttiä ja Kangasniemen Synsiö 4 senttiä ajankohdan keskiarvon alapuolella. Mäntyharjussa Pyhäveden ja Kallaveden vedenpinta on 14 senttiä keskimääräistä alempana.

Mäntyharjun reitin järvissä ei Suomen ympäristökeskuksen mukaan lähiviikkoina ole odotettavissa suuria muutoksia.