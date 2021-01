Viime vuonna Etelä-Savossa kirjattiin neljä hukkumiskuolemaa – Vuosi 2020 oli Suomessa erityisen synkkä jäihin uppoamisten osalta

Etelä-Savossa hukkui viime vuonna neljä ihmistä. Koko maassa hukkumiskuolemia kirjattiin 112 kappaletta vuonna 2020.

Eteläsavolaisittain hukkumiskuolemia oli edellisvuotta vähemmän, sillä vuonna 2019 hukkuneita oli kymmenen.

Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton keräämän ennakkotilaston perusteella viime vuosi oli etenkin jäihin hukkumisten synkkä vuosi. Jäihin upposi 27 ihmistä, kun vuonna 2019 vastaava luku oli kuusi.

Viimeiset pari–kolme talvea ovat olleet vesistöjen jäätymisen suhteen heikkoja. Etelä-Savon ely-keskuksen tekemissä mittauksissa on kiinnitetty huomiota jään vahvuuden voimakkaaseen vaihteluun ja kohvajään suureen määrään. Teräsjäätä on vesistöissä ollut keskiarvoa niukemmin.

Aiempaa leudompien ja lyhempien talvien ennakoidaan lisäävän jäihin vajoamisia.

Kalenteriin ei voi jään kestossa luottaa. — Anne Hiltunen

– Jos on lapsuudessa tottunut menemään jäälle joulukuussa tai viimeistään loppiaisena, ei sitä enää useinkaan kannata tehdä. Ilmastonmuutoksen myötä talvet ovat lämpenemään päin, joten kalenteriin ei voi jään kestossa luottaa. Etenkin Etelä-Suomessa jääpeitteestä on tullut hyvin epävarma, toteaa Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton koulutussuunnittelija Anne Hiltunen tiedotteessa.

Joka kolmas liikkui ajoneuvolla

Jäällä liikkumisen riskit pitää tiedostaa. Vuosina 2010–2019 noin joka kolmas jäihin hukkunut oli liikkeellä ajoneuvon kanssa, puolessa tapauksista moottorikelkalla, joka neljäs oli jäällä kävellen. Lähes joka viides hukkunut oli pilkkijä tai verkkokalastaja. Muut hukkuneista olivat liikkeellä esimerkiksi luistellen, hiihtäen tai potkukelkkaillen.

Jäällä liikkuessa on pidettävä silmät avoinna, sillä tieto jään paksuudesta ei kerro kaikkea sen kantavuudesta.

Jään paksuus ei itsessään takaa liikkumisen turvallisuutta, sillä kantavuus lasketaan teräsjäästä. Tänä talvena ohuen teräsjään pintaan on satanut kerros lunta ja se ennakoi kohvajäätä eli jäätyvää sohjoa. Maitomaisen kohvajään kantavuus on noin puolet teräsjään kantavuudesta.

Järviwikiin kerättyjen havaintojen mukaan Saimaa on pari päivää sitten ollut vain osittain jäässä Luonterilla ja Siikavedellä. Kyyvedellä Haukivuorella on viikko sitten ollut yhtenäinen jääpeite, mutta jääkerros on noin puolet ajankohdan normaalista, 13 senttiä.

Tyynellä säällä uutta jäätä voi muodostua pari millimetriä vuorokaudessa pakkasastetta kohden. Virtaukset ja lumipeite hidastavat jään muodostumista.