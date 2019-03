Suomen liikunnan ammattilaisilta Pieksämäelle Elämme ajassa -tunnustuspalkinto liikuntapalveluista

Piesämäki on saanut Suomen liikunnan ammattilaisten myöntämän Elämme ajassa -tunnustuspalkinnon. Palkinto jaetaan vuosittain ja se myönnetään kunnalle, joka toimii kokonaisvaltaisesti liikunnan kehittämiseksi.

Elämme ajassa -tunnustuspalkinnon saamiseksi kunnan liikuntapalveluiden toteuttamiselta vaaditaan innovatiivisuutta, vetovoimaisuutta sekä kuntalaisille ja ulkopaikkakuntalaisille luotuja mahdollisuuksia liikuntaan.

Pieksämäen kaupungin ja liikuntapalveluiden on katsottu toimivan aktiivisesti juuri näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Pieksämäellä on aktivoitu vähän liikkuvia kuntalaisia liikkumaan enemmän yhteistyössä liikuntatoimen ja perusturvan kanssa. Kaupungissa on kaksi hoitoliikuntakoordinaattoria. Liikuntapalveluita on ympäri kaupunkia eri toimipisteissä.

Liikuntaolosuhteita on rakennettu ja uudistettu rakentamisohjelmalla. Liitoskuntiin on rakennettu lähiliikuntapaikkoja.

Luontoliikuntaa harrastetaan eri puolilla kaupunkia. Näistä esimerkkejö ovat Uhomäen hiihtokeskus sekä Vedenjakaja-reitistö, jonka varrella on laavuja, levähdyskotia, nuotiopaikkoja sekä kalastusmahdollisuuksia.

Pieksämäki sai kiitosta myös liikuntapaikkojen kunnossapidosta.

Elämme ajassa -palkinto jaetaan Tampereella Sportec-messuilla keskiviikkona.