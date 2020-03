THL: Riski koronatartunnan saamiselle on kohonnut – Suomessa on sunnuntaihin mennessä jo 626 laboratoriovarmistettua tautitapausta

Valtaosa tartunnan saaneista on työikäisiä. Suomessa on jo yli 600 vahvistettua koronaviruksen aiheuttamaa tautitapausta.

Suomessa on tähän päivään mennessä yhteensä 626 laboratoriovarmistettua koronaviruksen aiheuttamaa tautitapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Keskussairaaloissa on 43 sairaanhoitoa vaativaa potilasta, joista 12 on tehohoidossa. THL varoittaa, että riski tartunnan saamiselle on kohonnut koko Suomessa. Kaikki tartuntaketjut eivät myöskään ole enää tiedossa, mutta niitä pyritään yhä selvittämään, jotta epidemian etenemistä pystytään hidastamaan.

Lauantaihin mennessä varmistettuja tautitapauksia oli koko maassa tiedossa 521, eli niiden määrä on kasvanut noin sadalla. THL on kerännyt luvut käsin suoraan sairaanhoitopiireiltä.

THL muistutti lauantaina, että covid-19-tartuntojen todellinen määrä Suomessa on todennäköisesti ilmoitettua korkeampi, koska kaikkia lieväoireisia ei testata.

Suomessa koronavirukseen on kuollut yksi ihminen

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Husissa todettiin lauantaina valmistuneissa testauksissa 71 uutta koronavirustartuntaa, sairaanhoitopiiri kertoo verkkosivuillaan. Edellisenä päivänä todettiin 53 uutta tartuntaa.

Lauantaina todettujen uusien tartuntojen määrä on toistaiseksi suurin, joka on todettu yhden päivän aikana Husin alueella. Kaikkiaan koronaviruksen saaneita sairastuneita on sairaanhoitopiirissä tiedossa 378.

Näytteitä otetaan nykyisin ensisijaisesti potilailta, joilla on vakavia hengitystieinfektion oireita sekä terveyden- ja sosiaalihuollon henkilökunnalta. Lieväoireisilta ja matkoilta palaavilta näytteitä otetaan edelleen lääkärin harkinnan mukaan. Oireettomia ei testata.

THL:n mukaan lauantaihin mennessä Suomessa raportoiduista koronavirustartunnoista 61 prosenttia oli todettu miehillä. Valtaosa tartunnan saaneista on työikäisiä, 20–59-vuotiaita. Yli 70-vuotiaita on runsaat kymmenen.

Suomessa yksi ihminen on tähän mennessä kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Kyseessä oli hyvin iäkäs ihminen, joka asui Husin alueella. Hän kuoli perjantaina, ja kuolemasta kerrottiin lauantaina.