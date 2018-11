Erikoiskuljetus liikkuu Viitostiellä Pohjois-Savosta kohti Mikkeliä tiistai-iltana. Liikenneviraston tiedotteen mukaan ajoneuvoyhdistelmiä on kaksi.

Ne liikkuvat kello 19 ja 21 välillä Leppävirran ja Mikkelin välillä. Liikenne pysäytetään ajoittain.

Kuljetuksen leveys on kahdeksan metriä.

Erikoiskuljetus on lähtenyt matkaan Oulusta ja sen on menossa Lappeenrantaan, jossa se on perillä aamukuuteen mennessä.