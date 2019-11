Kun hoivatyö muuttui liian kiireiseksi, Marjo Kuitunen päätti vaihtaa alaa — Laitoksissa ja kodeissa liikkuvalla kampaamoyrittäjällä on nyt aikaa vanhuksille

Kampaamoyrittäjä Marjo Kuitunen, miten Hiuspalvelu Harmonia syntyi?

— Työskentelin sairaala- ja hoitoapulaisena yli 25 vuotta ja pidin työstäni. Työn luonne oli kuitenkin muuttunut liian kiireiseksi ja koin, että en pystynyt tekemään työtäni tarpeeksi hyvin.

Minulle on ollut tärkeää, että on aikaa huolehtia asiakkaiden hyvinvoinnista. Heistä huolehdittiin ennen myös siten, että oli aina aikaa auttaa hiusten kampaamisessa ja parran ajamisessa. Joskus myös leikkasin hiuksia. Kun hoitotyötä tehostettiin, sellainen ei enää ollut mahdollista. Halusin muutosta työnkuvaan.

Olen aina haaveillut omasta kampaamoliikkeestä, jossa voin työskennellä itsenäisesti. Niinpä päätin toteuttaa tämän haaveeni ja opiskelin parturi-kampaajan opinnot aikuiskoulutuksena. Pidin opiskelusta, joka oli käytännönläheistä ja vaihtelevaa. Siinä tutustui myös erilaisiin kampaamoyrityksiin työharjoittelun kautta.

Syyskuun alusta alkaen olen työskennellyt itsenäisenä yrittäjänä. Teen yritykseni kautta parina päivänä viikossa yhä töitä myös hirvensalmelaisessa kampaamossa.

Millaista työsi on?

— Teen työssäni paljon koti- ja laitoskäyntejä. Tulen toimeen hyvin erilaisten ihmisten kanssa. Työskentelin pitkään Kyyhkylässä ja muissa hoivakodeissa muistisairaiden kanssa. Myös tässä uudessa ammatissani työskentelen paljon vanhusten ja liikuntarajoitteisten ihmisten kanssa, jotka eivät pysty itsenäisesti käymään kampaamossa tai hoitamaan hiuksiaan.

Laitos- ja kotikäynneillä tulee samalla tehtyä käytännön hoitotyötä. Huomaan, jos asiakkaani tarvitsee apua. Sillä tavalla tämä on kokonaisvaltaista hyvinvointipalvelua.

Mikä työssäsi on parasta?

— Itsenäisyys. Saan toteuttaa itseäni ja omaa luovuuttani. On tärkeää, että on aikaa tehdä työnsä hyvin ja hosumatta. Samalla tulee hyvä mieli siitä, että on tyytyväisiä asiakkaita. Tällaisella palvelulla on kysyntää Mikkelin seudulla.

Pidän myös työni vaihtelevuudesta. Tarvittaessa pakkaan mukaani liikuteltavan pesualtaan ja näin voin tehdä täyden palvelun kotikäyntejä eri puolilla Mikkeliä ja maaseudulla. Ja täällä Korpikoskella minulla on myös oma toimipiste.

Entä mikä on haastavinta?

— Uutena yrittäjänä on löydettävä riittävästi asiakaskuntaa, jotta työlläni on jatkuvuutta.