Taas ilkivaltaa ensilumenladulla Mikkelin Rantakylässä: Kivi latu-urassa aiheutti vaaratilanteen — Myös Säynätin kotaa sotkettiin viikonloppuna

Ensilumenlatu Rantakylässä on kohdannut ilkivaltaa johdonmukaisesti vuodesta toiseen.



Nyt latu-uraan oli laitettu reilun nyrkin kokoinen kivi. Toimitukseen yhteyttä ottanut lukija kertoo, että kivi oli laitettu jyrkkään alamäkeen.



— Kiven takia kaaduin, ja onneksi vasemmalle, jolloin kaaduin luistelu-uralle ja selvisin mustelmilla. Jos kaatuminen olisi tapahtunut oikealle, olisi voinut seurauksena olla pahakin loukkaantuminen, kun olisin kaatunut ajetun lumen reunassa olevaan syvään jontkaan.



— Kyseessä on tahallinen ansoittaminen ja siinä voi syyllistyä vamman tuottamiseen, hän sanoo.



— Kivi oli aivan selvästi laitettu tarkoituksella kyseiseen paikkaan. Se oli aivan alamäen viimeisessä kolmanneksessa, jossa vauhti on kova ja kivi oli laitettu latu-uraan.



Hiihtäjä kertoo tehneensä ilkivallasta rikosilmoituksen, minkä Itä-Suomen poliisilaitos vahvistaa.

Ilkivallassa ei

mitään uutta

Mikkelin kaupungin liikuntapaikkapäällikkö Pekka Turunen ei ollut vielä keskiviikkoaamuna tietoinen viimeisimmästä ilkivaltatapauksesta. Turusen mukaan ladulle on kuitenkin jo tänä talvena levitelty ainakin hiekkaa.

— Tällaista on ollut muinakin talvina, liikuntapaikkapäällikkö sanoo.

Viime viikolla hiihtoväkeä kiusattiin myös laittamalla karahka ladulle.



Ilkivallan lisäksi Rantakylän latua rasittaa lämmin sää, jonka takia lumikerros on sulanut noin kahdensadan metrin matkalta. Latu on käytössä edelleen, mutta huonoon kuntoon sulanut osa on poissa käytöstä.



Turusen mukaan tilannetta on tarkoitus korjata vielä tänään

— Meillä on vielä lunta varastossa.

Liikuntapaikkapäällikkö kertoo, että ilkivaltaa on esiintynyt hiljattain ensilumenladun lisäksi Säynätin kodalla. Kota oli sotkettu todella törkeään kuntoon viime viikonloppuna.



— Omaisuusvahinkoja ei tullut, mutta esimerkiksi kodan ikkunat oli töhritty ketsupilla ja roskisten sisältö levitelty lattialle, Turunen harmittelee.



Liikuntapaikkapäällikkö toivoo, että yhteisiä virkistysalueita kunnioitettaisiin.



Lisätty linkki kello 11.15. Juttua muokattu kello 12.30. Lisätty tieto rikosilmoituksesta.