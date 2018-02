Saska, Piia ja Miikka kertovat seuran etsinnästään Mikkelin seudulla — "Kuvien välityksellä on vaikea erottaa, onko nainen fiksu vai täysin sekopää" Saska Kangassalo, Piia Mäkilä ja Miikka Mäkinen kertovat, miten he ovat etsineet itselleen seuraa Mikkelin seudulla. Mari Koukkula Saska Kangassalo, 28, opiskelee ympäristöteknologiaa. Vaikka mies vaikuttaa kokoomuksen riveissä, hän ei edellytä tulevalta kumppaniltaan poliittista samanmielisyyttä.

Deittailusovellukset ovat muovanneet treffikulttuuria nopeasti lyhyessä ajassa — myös Mikkelin seudulla. Länsi-Savo kysyi kahdelta mieheltä ja yhdeltä naiselta, miten he ovat deittailleet.

”Tykkään rehellisen ja luonnollisen näköisistä naisista Tinderissä”

Janakkalasta kotoisin oleva Saska Kangassalo, 28, liittyi mobiilideittailusovellukseen Tinderiin, koska halusi helpottaa seuran etsimistään.

— On helpompaa tutustua uusiin ihmisiin kotisohvalta käsin — ei aina jaksa lähteä baariin istumaan, kolme vuotta sinkkuna ollut Kangassalo perustelee.

— Tykkään rehellisen ja luonnollisen näköisistä naisista Tinderissä. Jos on laittanut itseään monta tuntia sekä pyrkii tuomaan rintojaan ja takamustaan esille, tulee aika pinnallinen kuva.

Tinderissä keskustelun voi Kangassalon mielestä aloittaa sekä mies että nainen.

— Tinderissä on ihmisiä laidasta laitaan. Pelkkien kuvien välityksellä on vaikea erottaa, onko nainen fiksu vai täysin sekopää.

Saadakseen naisista oikean vaikutelman Kangassalo haluaa tavata heitä kasvotusten. Ennen treffejä pieni jännitys kihelmöi.

— Haluan antaa itsestäni fiksun ensivaikutelman. Ei pidä heittää liian tyhmää läppää liian aikaisin, Kangassalo sanoo.

— Aika äkkiä ihmisestä selviää, millainen hänen ajatusmaailmansa on verrattuna minun maailmaani. Tietää heti, synkkaako toisen kanssa vai ei. Useimmiten käy niin, että ensimmäisen kerran jälkeen ei tarvitse enää olla yhteydessä.

"Tapaaminen oli yksi elämäni tylsimmistä"

Kangassalo opiskelee ympäristöteknologiaa. Vaikka mies vaikuttaa kokoomuksen riveissä, hän ei edellytä kumppaniltaan poliittista samanmielisyyttä.

— Saan noin 4—8 matchia per kuukausi. Ne, ketkä olen tavannut Tinderin kautta, olen tavannut ravintolassa. Lähes poikkeuksetta kaljalla — kyllä siihen tarvitaan yksi alkoholijuoma.

Kangassalon Tinder-treffit ovat kestäneet aina vähintään puoli tuntia.

— Kerran meni vain 20 minuuttia, koska kummallakaan ei ollut mitään keskusteltavaa. Tapaaminen oli yksi elämäni tylsimmistä.

Toistaiseksi Kangassalo ei ole löytänyt etsimäänsä vakavaa suhdetta Tinderin kautta. Muita deittipalveluita mies ei käytä, ja välillä hän on pitänyt taukoa myös Tinderistä.

Kangassalo uskoo deittailukulttuurin siirtyneen yhä enemmän nettiin.

— Nykyään sosiaaliset taidot tuntuvat olevan hukassa useilta. Nuoret ihmiset eivät enää katso silmiin keskustellessaan.

”Missä enää tapaa niitä sinkkuja miehiä!”

Mäntyharjussa asuvan Piia Mäkilän, 38, tavoitteena on löytää elämänkumppani viimeistään 45-vuotiaana. Seitsemän vuotta on vielä aikaa.

— On aika vaikea tutustua uusiin ihmisiin aikuisena, kun on 9-vuotias tytär, vaativa työ ja asunto pienellä paikkakunnalla. Ei treffailu muutu helpommaksi, mitä vanhemmaksi tulee. Vaikka on enemmän sinut itsensä kanssa, on muita rajoitteita, Mäkilä sanoo.

— Mistä ihmeestä repii aikaa ja missä tapaa niitä sinkkuja miehiä! Miten on mahdollista pariutua enää ikinä?

Mäkilä tapaa työelämän kautta paljon ihmisiä, mutta ei koe ympäristöä luontevaksi romanttisessa mielessä lähestymiseen.

Risto Hämäläinen — Tinderissä minua häiritsee ulkonäkökeskeisyys. Naamoja pyyhkiessä melkein unohtuu, että siellä on ihminen takana, sanoo Piia Mäkilä, 38. Hän työskentelee kulttuuritalo Tempon myynti- ja markkinointipäällikkönä.

— Baareissa käyn kavereiden kanssa harvoin. Yksin baariin lähteminen vasta pelottavaa olisi! Seksiä varmaan saisi, mutta en halua yhden illan juttuja. Ne jättävät henkisen tyhjyyden, Mäkilä pohtii.

— Jäljelle ei jää muuta vaihtoehtoa kuin netti.

"Aika kallista"

Vähän aikaa sitten Mäkilä liittyi nettitreffipalveluihin Eliittikumppani ja Match.com.

Lisäksi Mäkilä alkoi käyttää uudestaan Tinderiä ja vaihtoi Facebook-profiiliinsa parisuhdetilanteeksi sinkku.

— Tyttäreni ripitti minut saunassa kaksi viikkoa sitten. Hänen mielestään en ole hoitanut äidin velvollisuuksiani: ei ole isäpuolta eikä pikkusiskoa näkyvissä, Mäkilä kertoo ja nauraa.

Kuusi vuotta sinkkuna ollut nainen on kaivannut läheistä ihmissuhdetta, vaikka valitsi yhdeksän vuotta sitten kasvattavansa tyttärensä yksin.

Eliittikumppanin kolmen kuukauden kokeilu maksaa Mäkilälle noin 80 euroa.

— Aika kallista. Summa ei kuitenkaan ole paljon, jos palvelun kautta löytää sen ihmisen, jonka kanssa voi viettää loppuelämänsä.

Mäkilä pitää Tinderissä viestittelyä helppona, kun taas Eliittikumppanin kautta hän ei ole vielä päässyt juttusille. Viime kesänä Mäkilä kävi Tinderin kautta kaksi kertaa treffeillä, mutta kipinää ei löytynyt.

— Jos suhteessa ei ole intohimoa, on parempi olla ystäviä, Mäkilä uskoo.

— Tinderissä minua häiritsee ulkonäkökeskeisyys. Sovelluksessa naamoja pyyhkiessä melkein unohtuu, että siellä on ihminen takana. Aika harva mies Tinderissä kertoo itsestään yhtään mitään.

"Ei tästä enää nuorene"

Mäkilä haluaisi rakastua aikuiseen mieheen, joka tulee toimeen omillaan.

— Hänellä olisi itseluottamusta ja uskallusta kokeilla uusia asioita.

Yksi ehdoton vaatimus Mäkilällä on: miehen on oltava vähintään 175 senttiä pitkä.

— Minun olisi vaikea tuntea itseäni naiseksi, jos mies olisi kovin pienikokoinen. Olen itse vahva ja näkyvä persoona, Mäkilä perustelee.

— Kun on vielä terve ja voimissaan, utelias ja seikkailunhaluinen, haluaa kokea uusia asioita yhdessä jonkun ihmisen kanssa. On sääli, että aikaa menee hukkaan. Ei tästä enää nuorene.

”Ihmiset tapaavat sattumalta jos tapaavat”

Yhteisöpedagogiikan opiskelija Miikka Mäkinen, 19, muutti opintojen perässä runsas vuosi sitten Lahdesta Mikkeliin.

Vesa Vuorela Miikka Mäkinen, 19, tapasi seurustelukumppaninsa yhteisten ystävien kautta Mikkelissä. Hän ei koskaan liittynyt Tinderiin, koska uskoo sattumalta tapaamiseen.

— Opiskelijaelämä on tuonut jatkuvasti uusia ihmisiä elämääni.

Mäkinen solmi uusia tuttavuuksia muun muassa ravintoloissa järjestettyjen pubivisojen kautta.

Viime kesänä hän oli asiakaspalvelutyössä Mikkelin Amarillossa. Mäkinen kertoo saaneensa treffipyyntöjä joiltakin asiakkailta.

— Naisasiakkaita otti minuun yhteyttä Facebookin kautta. He olivat tykänneet asiakaskohtaamisestani.

"Tinderistä voi löytää lähinnä seksiseuraa"

Mäkinen ei ole vielä koskaan perustanut itselleen Tinder-tiliä.

— Olen vanhanaikainen ja uskon siihen, että ihmiset tapaavat sattumalta jos tapaavat. Ei sitä voi lähteä pakottamaan, Mäkinen perustelee.

— Henkilökohtaisesti uskon, että Tinderistä voi löytää lähinnä seksiseuraa — ei välttämättä tosirakkautta.

Mäkisen mielestä ihmisten tapaaminen kasvotusten on jälleen nouseva trendi.

— Tinder oli kovaa kamaa pari vuotta sitten, mutta nyt nuoret haluavat vastapainoa maailmalle, jossa sosiaalinen media tuntuu ottaneen vallan. Olemme antisosiaalistuneet somen kautta.

Tällä hetkellä Mäkinen on parisuhteessa.

— Tapasimme toisemme yhteisten ystävien kautta Mikkelissä.

