Oi niitä aikoja, Käymme yhdessä ain... Mikkelissä lauletaan tällä viikolla parvekkeilla, laulattajina Mikkelin teatterin näyttelijöitä

Mikkelissäkin kuullaan tällä viikolla laulua kerrostalojen parvekkeilta, kuten muualla Euroopassa on jo koronaviruksen aikana tapahtunut.

Estery eli Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry alkaa laulattaa kerrostalojen ihmisiä maanantaista alkaen.

Esteryn Olet mukana -projektin projektipäällikkö Jenni Tissari kertoo, että tarkoitus on laulaa yhteislauluja parvekkeilta tai ikkunasta, jolloin kotoa ei tarvitse poistua.

Vesa Vuorela Nyt kaikki laulamaan parvekkeille! Mikkelissä järjestetään tällä viikolla viisi laulutilaisuutta.

Toiminnanjohtaja Satu Taavitsaisen mukaan idea laulattamiselle syntyi katsoessa uutisia Italiassa karanteenissa olevien ihmisten yhteislaulusta kerrostalojen parvekkeilta. Italialaiset lohduttautuvat laulamalla yhdessä tuttuja lauluja.

– Kun ihmiset eivät nyt voi tulla järjestötalolle tapaamaan toisiaan niin mietimme, kuinka voisimme saattaa ihmisiä toistensa luo ilman, että tulee lähikontaktia, Taavitsainen sanoo tiedotteessa.

Laulattajat mukana

Parvekkeilla ihmisiä laulattavat Mikkelin teatterin näyttelijät Marjaana Viitanen ja Aapo Oranen.

Vesa Vuorela Marjaana Viitanen on toinen laulattajista.

Taavitsaisen mukaan on myös tärkeää tukea Mikkelin teatterin näyttelijöitä taloudellisesti, sillä teatteri on perunut esitykset tältä keväältä ja näyttelijöillä on lomautukset edessä.

Taavitsainen ja Tissari muistuttavat, että karanteenin aikana kannattaa pitää yllä sosiaalisia suhteita soittelemalla tuttaville, sähköpostitse ja juttelemalla sosiaalisessa mediassa.

– Karanteeni ei tarkoita, etteikö mitään voisi tehdä ja toivomme yhteislaulun virkistävän, Taavitsainen ja Tissari kertovat.

He toivovat, että ihmiset katsoisivat laulujen sanat kännykästään tai tulostaisivat ne itselleen. Lisäksi googlettamalla sanat löytyvät internetistä.

Parvekkeilla lauletaan tällä viikolla seuraavia kappaleita:

Kultainen nuoruus, Myrskyn jälkeen, Oi niitä aikoja, Pieni sydän, Väliaikainen, Ystävän laulu, Aamulla varhain, On hetki, Käyn ahon laitaa, Lähteellä, Uralin pihlaja, Vanhoja poikia viiksekkäitä, Leila, Heili Karjalasta, Satumaa, Kenpä tietäis sen, Käymme yhdessä ain.