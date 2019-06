Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä on valinnut erityisavustajansa

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä on valinnut erityisavustajikseen Teppo Säkkisen, Satu Haapaniemen ja Annukka Kimmon.

Säkkisen vastuulla ovat luonnonvarat, Haapanimen maatalouteen ja ruokaan liittyvät asiat ja Kimmo vastaa ministerin eduskunta- ja sidosryhmäsuhteista sekä lehdistöasioista.

Rovaniemeltä kotoisin oleva Säkkinen on yhteiskuntatieteiden maisteri ja hän on aiemmin työskennellyt muun muassa kehitysyhteistyöjärjestöissä, eduskunta-avustajana ja toimittajana sekä Suomen Keskustanuorten puheenjohtajana. Säkkinen oli Leppäsen avustaja myös aiemman hallituksen aikana.

Haapaniemi on kotoisiin Kokkolasta. Hän on valmistunut maisteriksi Jyväskylän yliopistosta pääaineenaan valtio-oppi. Haapaniemi on toiminut aiemmin eduskunta-avustajana. Hän toimi myös Lepän erityisavustajan virkavapaan sijaisena edellisen hallituksen toimikaudella.

Lappeenrantalainen Kimmo on koulutukseltaan tradenomi ja tiedottaja. Kimmo on työskennellyt pitkään eduskunnassa. Hänellä on myös pitkä kokemus järjestötyöstä sekä erilaisista metsäalan luottamustehtävistä.

Haapaniemi ja Kimmo aloittavat tehtävissään 24.6. Aiemmin metsätalousasioista vastaava erityisavustaja Risto Lahden pesti päättyi 13.6.