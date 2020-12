THL: Koronarokotukset alkavat tammikuussa – Essotessakin on jo valmistauduttu rokotuksiin

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä päästään rokottamaan tammikuussa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Taneli Puumalainen.

Koronarokote annetaan kahtena annoksena kolmen viikon välein. Puumalaisen arvion mukaan sote-henkilöstön rokotukset jatkuvat helmikuulle.

Seuraavaksi rokotuksia on tarkoitus laajentaa ensin ikääntyneille ja riskiryhmäläisille sekä kevään kuluessa edelleen muille ryhmille.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä Essotessa on jo valmistauduttu koronarokotuksiin, vaikka vielä on epävarmaa, milloin rokotukset päästään alueella aloittamaan.

– Kaiken kiireen keskellä olemme jo alustavasti ehtineet tehdä suunnitelmia rokotusten aloittamiseksi. Olemme etukäteen miettineet jo vähän rokotuspaikkojakin, kertoo Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström.

Kiirettä on pitänyt, sillä tiistaina Essoten alue siirtyi epidemian kiihtymisvaihteeseen.

Essote on valmis aloittamaan rokotukset

Rokotusten suunnittelua vaikeuttaa se, että suunnitelmia pitää miettiä rokotekohtaisesti. Rokotteen kylmäsäilyvyys vaikuttaa esimerkiksi rokotuspaikkojen valintaan.

Gärdström vakuuttaa, että Essote on kuitenkin välittömästi valmis aloittamaan rokotukset.

– Heti lähdemme rokottamaan, kun rokotteita saamme. Ensimmäisenä rokotetaan sote-henkilökunta, joka on etulinjassa koronapotilaita hoitamassa, Gärdström kertoo.

Lopullinen rokotusjärjestys tarkentuu vielä THL:n ohjeistusten mukaisesti. Vielä ei myöskään ole selvillä se, kuinka paljon rokotteita Essote saa ensihätään.

Kaikki suomalaiset saavat rokotteen halutessaan

THL:n tammikuisiin rokotuksiin kaavailema Pfizerin ja Biontechin kehittämä rokote vaatii erityisen kylmän lämpötilan säilytystä ja kuljetusta varten. Tämän vuoksi sote-henkilöstön rokotuksia on Puumalaisen mukaan tarkoitus tehdä vain suuremmissa rokotuspisteissä, sillä jakelu pienempiin keskuksiin on liian riskialtista, jotta kylmäketju ei petä.

Euroopan unioni on sitoutunut ostamaan 300 miljoonaa annosta yhtiöiden rokotetta. Euroopan lääkevirasto on arvioinut, että myyntilupa sille saadaan joulukuun loppupuolella.

Puumalaisen arvion mukaan annoksista 3,6 miljoonaa tulee Suomeen, joten kyseisestä sopimuksesta riittää rokote 1,8 miljoonalle suomalaiselle.

Puumalainen vakuutti, että kaikki suomalaiset kuitenkin halutessaan saavat rokotteen, vaikka vielä ei voida arvioida tarkkaa aikataulua sille, milloin tämä toteutuu. Rokotuksia pyritään tekemään samaan tahtiin koko maassa.

– Näissä toimitussopimuksissa lähtökohta on, että toimituksia on ensi vuoden loppuun asti. Rokotemäärä on sellainen, että se varmasti riittää kaikille suomalaisille, Puumalainen sanoi.

Kullekin rokotteelle oma kohderyhmä

EU on tehnyt sopimuksen koronarokotteesta kaikkiaan kuuden valmistajan kanssa ja neuvottelee seitsemännestä.

Euroopan lääkevirasto on ilmoittanut, että Moderna-yhtiön kehittämän koronarokotteen myyntilupa pyritään saamaan käsiteltyä tammikuun puoliväliin mennessä.

Puumalainen huomautti, että EU:n sopimus Modernan kanssa kattaa 80 miljoonaa annosta, eli tätä rokotetta todennäköisesti tulee pienempinä erinä ensi vuoden aikana.

Sen sijaan suurempi epävarmuus liittyy siihen, milloin AstraZenecan kehittämän kolmannen rokotteen myyntilupa voitaisiin saada käsiteltyä. Myös tätä rokotetta EU on varannut 300 miljoonaa kappaletta.

– Näitä (AstraZenecan) rokotteita on jo valmiina huomattavan paljon eli tästä saataisiin sitten, kun myyntilupa myönnetään, rokotteita aika paljon ja päästäisiin nopeammin laajentamaan rokotteiden kohderyhmiä, Puumalainen sanoi.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) huomautti, että käyttöluvan yhteydessä Euroopan lääkevirasto antaa suosituksen siitä, mille kohderyhmälle kukin rokote parhaiten sopii.

– Tältäkin osin on tärkeää, ettemme ole yhden kortin varassa, Kiuru sanoi.

Kiuru vakuutti, että rokotteen jakelu Suomessa aloitetaan heti, kun rokotetta saadaan maahan. Rokotteen jakelu on varauduttu aloittamaan välittömästi myös siinä tapauksessa, että sitä saadaan maahan ennakoitua aiemmin.