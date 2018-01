”Ajokelvottomalle” sivutielle vaaditaan uutta asfalttia adressilla Mäntyharjussa — Jaalantie keräsi 345 puolustajaa, kunta lupaa hoputtaa Ely-keskusta Tie 4164 on adressin mukaan täynnä kuoppia ja railoja. Mäntyharjun kunnanhallitus yhtyy mielipiteeseen. Vesa Vuorela Jaalantie on satojen ihmisten mukaan "ajokelvottomassa" kunnossa. Aihekuva.

Mäntyharjulaisen Jaalantien huono kunto ärsyttää satoja ihmisiä.



Tie 4164 sai syksyllä oman adressin, jossa vaaditaan ajokelvottomaan kuntoon päässeelle asfalttitielle uutta päällystettä.



Adressiin mukaan tie on niin täynnä kuoppia ja railoja, ettei paikkakorjaus enää riitä.



Ärsytyskynnys on ylittynyt monella, sillä adressiin tuli yhteensä 345 allekirjoitusta.



Allekirjoituksista 296 oli jätetty verkkoadressiin ja 48 oli perinteisesti paperilla.



Puolustajien joukossa on sekä paikallisia ihmisiä, kesäasukkaita että alueen yrityksiä.

Mukana ovat esimerkiksi Nurmaan lava ja Woikoski, joissa molemmissa on tuhansia kävijöitä vuosittain.

Mäntyharjun kunnanhallitus yhtyy adressin allekirjoittajien mielipiteeseen ja lähettää vetoomuksen eteenpäin Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen.



Kunta toivoo Ely-keskukselta pikaista keskustelua tulevista toimenpiteistä ja muistuttaa, että muillakin Mäntyharjun alemman tieverkon teillä on ongelmia.



Jaalantie vie nimensä mukaisesti Mäntyharjusta Jaalaan. Sivutie sijaitsee kunnan länsipuolella, risteää Virransalmentieltä ja kulkee Nurmaan kylän läpi.