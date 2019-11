Savonlinnaan on tulossa ehkä Suomen korkein veroprosentti — Kaupunginhallitus esittää uudeksi veroprosentiksi 22,75

All over press

Savonlinnan kaupunginhallitus esittää ensi vuodelle tuloveroprosentin korotusta. Uudeksi veroprosentiksi kaupunginhallitus esittää 22,75 prosenttia. Korotusta nykyiseen olisi 0,5 prosenttiyksikköä.

Savonlinnaan esitetty uusi veroprosentti saattaa olla Suomen korkein. Ainakin se on korkeampi kuin millään kunnalla tänä vuonna on. Kuntien on päätettävä veroprosenttinsa marraskuun 17. päivään mennessä.

Kaupunginhallitus sai talousarvioesityksensä valmiiksi myöhään maanantai-iltana. Savonlinnan kaupunginvaltuusto päättää veroprosenteista ja talousarviosta ensi viikon maanantaina.

Kiinteistöveroprosenttia kaupunginhallitus esittää korotettavaksi ensi vuonna 0,03 prosenttiyksiköllä eli vuoden 2017 tasolle, kuten kaupunginjohtaja Janne Laine on esittänyt.

Savonlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kirsi Torikka (kesk.) toteaa, että veroprosentin korotusesitys on taloudellinen arvovalinta alueen ihmisten palvelujen puolesta.

— Suurimmat menopaineet on sosiaali- ja terveydenhuoltomenoissa. Meillä on kantokykyyn ja asukasmäärään raskas järjestelmä. Toinen puoli asiassa on se, että ihmiset saavat palveluita, Torikka sanoo.

Torikka myös huomauttaa, että ei ole ollenkaan varmaa, että terveyspalvelujen ostaminen muualta loppujen lopuksi tulisi halvemmaksi kuin niiden tuottaminen omalla seudulla.