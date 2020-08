Puumalan linja-autoasema muuntuu viikonloppuna leppoisaksi tapahtuma-areenaksi – Tarjolla on mainetta ja kunniaa, sillä viikonloppuna kisataan koronamestaruudesta

Koronan epävirallisten SM-kisojen lisäksi tarjolla on hyvää musiikkia.

Ensi viikonloppuna Puumalan linja-autoasemalla pelataan Koronan epäviralliset SM-kilpailut. Tapahtumaa markkinoidaan Suomen suurimpana peli- ja tanssitapahtumana, sillä koronanpeluun lisäksi tarjolla on kahden illan mittainen bändikattaus.

Tapahtuma on valmisteltu nopealla aikataululla, jotta se ehditään toteuttaa vielä tämän kesän aikana. Tapahtumapaikkana on Puumalan linja-autoasema, jonka piha-aluetta aidataan noin 3 500 neliötä tapahtuman ajaksi. Päihteetön tapahtuma-alue rajoittuu viereiseen ravintola Virtaan, jossa on anniskelualue.

Puumala pelaa ja tanssii -tapahtuman järjestävät Puumalassa vaikuttavat yrittäjät ja ideanikkarit Henrik Hallberg, Kari Kantola ja Ville Haapasalo.

– Alue aidataan tarkoituksella noinkin suureksi, jotta voimme tarjota koronaepidemiaan liittyvien suositusten edellyttämää väljyyttä osallistujille, Hallberg kertoo.

Korona-asiat on huomioitu myös kaikille osallistujille jaettavilla kasvomaskeilla ja alueelle sijoitettavilla käsidesipisteillä. Koronaturnauksen pelivälineet puhdistetaan pelien välissä huolellisesti.

Pöytälätkää mestarin seurassa

Pasi Antila Yölinnun piti soittaa tansseissa Pistohiekan lavalla, mutta koronaepidemia sotki suunnitelmia sen verran, että Henrik Hallberg siirsi keikan viikonlopun tapahtumaan.

Puumala pelaa ja tanssii alkaa perjantaina 21. elokuuta kello 18 bänditapahtumalla, jossa esiintyvät sulkavalainen trubaduuri Olli Virta, savonlinnalainen roots-musiikkia esittävä kokoonpano Katariina & Her Poor Fellas ja komeat 25 vuotta suomalaisille tanssimusiikkia soittanut Yölintu.

Perjantaina ei vielä pelata koronan epävirallisia SM-pelejä, niiden vuoro on lauantaina. Turnaus alkaa kello 11 ja sarja on kaikille sama eli yleinen.

– Perjantaina pääsee harjoittelemaan, kannustaa Kantola.

Lauantaina päivällä alueella järjestetään muuta liikunnallista toimintaa, kuten pöytälätkää ja katukorista. Säbätutkalla pääsee kokeilemaan, kuinka kovaa pallo lähtee liikkeelle. Pöytälätkää paikalle tulee esittelemään lajin hallitseva euroopanmestari Janne Kokko. Hänet saa haastaa pikapeliin.

Illalla on musiikin vuoro. Esiintymässä ovat Duo Timo, Hurriganesin hengessä soittava espoolainen Texas Oil ja bilebändinä tunnettu sulkavalais-savonlinnalainen kokoonpano Lipsaset.

Esiintyjille rakennetaan katettu lava Halpahalli-liikkeen laajennuksen yhteydessä rakennetulle betonikiveykselle, mutta yleisö joutuu olemaan avoimen taivaan alla. Siksi toivomuksena on hyvä sää. Sellaista näyttäisi tällä hetkellä myös olevan luvassa.

Sakari Nupponen Ville Haapasalo on jatkokehittänyt suosikkituotetta ja esittelee tapahtumassa lihaisan version hatsapurista.

Järjestäjien mukaan tavoitteena on rento ja leppoisa, koko perheelle sopiva tapahtuma. Oheisohjelmana on muun muassa maksullista helikopterilennätystä, jonka tukikohdaksi on saatu Keskustien pohjoispäässä oleva infolevike.

Ville Haapasalo esittelee tapahtuman molempina päivinä ensi kesän Hatsapuri-uutuustuotettaan. Lisäksi myynnissä on virvokkeita, kuten kahvia.

Järjestäjien tavoitteena on houkutella paikalle noin tuhat kävijää per päivä.

– Vaikea sanoa, miten ihmiset innostuvat tästä. Olemme kyllä hyvin toiveikkaita. Vastaavia tapahtumia kun ei täällä ole ollut aiemmin, Hallberg sanoo.

Puumala pelaa & tanssii 21.–22.8. Korona-turnaukseen ilmoittautuminen ja lisätiedot 045 3288 884 / Kantola.