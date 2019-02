Kansalaispuolue ja Suomen kansa ensin -puolue tekivät vaaliliiton — Kansalaispuolue on asettanut kaksi mikkeliläistä ehdokasta

Kansalaispuolue ja Suomen kansa ensin -puolue ovat muodostaneet teknisen vaaliliiton. Liitto muodostettiin viikonloppuna Kotkassa.

Liiton tarkoituksena on kasvattaa pienpuolueiden kansanedustajaehdokkaiden määrää 17 ehdokkaaseen.

Kansalaispuolueelta on ehdokkaina mikkeliläiset Janne Kerminen ja Heimo Huttunen. Tämän lisäksi puolueen ehdokkaita ovat Ari Niemi Kouvolasta, Vesa Levonen Kotkasta ja Timo Leskinen Lappeenrannasta.

Suomen kansa ensin -puolue on asettanut ehdokkaaksi Oona Mustosen Rantasalmelta ja Markus Koskelaisen Kouvolasta.

Kansalaispuolue on alun perin europarlamentaarikko Paavo Väyrysen perustama puolue, joka on perustettu joulukuussa 2016. Puolueen ensisijainen tavoite on vaalia ja varjella Suomen itsenäisyyttä sekä pitää huolta tasapuolisesti koko maasta.

Suomen kansa ensin -puolue rekisteröitiin puoluerekisteriin joulukuussa 2018. Puolue vaatii muun muassa rajojen sulkemista ja suoraa demokratiaa kansanäänestyksillä.