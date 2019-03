Viljasiiloista maisemataideteos Pieksämäelle — Veturitallien vanhat viljasiilot halutaan yhdeksi valtakunnallisen Upea-taidefestivaalin kohteeksi

Hanke on tarkoitus rahoittaa Pieksämäen kaupungille keväällä tulevista perintövaroista.

Veturitallin alueella sijaitseva viljasiilo muuttuu Pieksämäellä maisemataideteokseksi, mikäli kaupunginhallitus hyväksyy valtuutettu Heikki Skytän ja viiden muun kokoomuksen valtuustoryhmäläisen allekirjoittama aloitteen.

Kokoomukselaiset esittävät, että viljasiilojen torneihin hankitaan muraali.

Hanketta valmisteleva työryhmä on selvittänyt yhteistyön mahdollisuuksia Upea -taidefestivaalin kanssa. Upea-taidefestivaali on neljättä kertaa järjestettävä, valtakunnallinen julkisen tilan taidetapahtuma.

Festivaalin johtaja Jorgos Fanaris on vieraillut Pieksämäellä ja tutustunut viljasiiloihin todeten ne näyttäväksi kohteeksi muraaleille.

— Muraali olisi omiaan piristämään kaupunkikuvaa ja toisi Veturitorin historiallisesti arvokkaan alueen nykyaikaan, toteaa elinkeinojohtaja Markus Vesterinen.

Mikäli kaupunginhallitus hyväksyy hankkeen olisi Vesterisen mukaan mahdollista samalla suunnitella viljasiilon tornien valaisemista.

Maisemataidetta testamenttivaroilla

Pieksämäen kaupungille taideteos tulisi maksamaan 30 000 euroa. Summaan sisältyvät taiteilijoiden palkkioiden lisäksi suunnittelutyö, telineiden asennus ja poisto, pohjamaalaus ja lopputyöt.

Hankkeen kustannuksia on suunniteltu katettavaksi keväällä kaupungille tulevista perintövaroista.

Maisemataideteoksella ieksämäki saisi myönteistä julkisuutta, sillä Upea on Suomen suurin julkisen tilan taidetapahtuma, joka on jo ensimmäisinä vuosinaan vakauttanut asemansa kansainvälisesti merkittävien kaupunkitaidetapahtumien joukossa.

Muraaleita on tehty viime vuosina moniin eri kaupunkeihin. Esimerkiksi Hämeenlinnassa muraali on maalattu viljasiiloon. Jyväskylässä muraaleita taas on tavallisten kerrostalojen seinissä.

Mäntyharjuun maalattiin ensimmäinen muraali vuonna 2017 niin sanotun Aravatalon seinään. Myös Mäntyharjun Reissutorin ja kunnantalon alueen viihtyisyyttä haluttaisiin parantaa muraalilla, ja hankkeesene kerättiin alkuvuodesta rahaa joukkorahoituksella. Kunta on luvannut maksaa taideteoksesta syntyvien kulujen toisen puolikkaan.