Viimeinen havainto Salmisesta on Jaalan Paljakasta, kun hän poistui Vuohijärvellä olevasta vapaa-ajan asunnosta.

Kuusankoskelta helmikuussa kadonnut 48-vuotias Jari Salminen on edelleen kateissa, Kaakkois-Suomen poliisi kertoo tiedotteessa.

Viimeinen havainto Salmisesta on helmikuulta Jaalasta läheltä Mäntyharjun rajaa. Poliisin mukaan hänen oletetaan poistuneen jalkaisin Paljakassa, Vuohijärven pohjoisosassa olevalta vapaa-ajan kiinteistöltä 10. helmikuuta.

Rikoskomisario Mika Salminen Kaakkois-Suomen poliisista kertoo, että yli yhdeksään kuukauteen Jari Salmisesta ei ole saatu vihjeitä, jotka olisivat edistäneet tutkintaa mihinkään suuntaan. Etsintöjä tehtiin katoamisen jälkeen.

Mika Salmisen mukaan poliisi tiedotti asiasta nyt jälleen kerran, jos metsissä liikkuu vielä väkeä ennen lumien tuloa. Vapaa-ajan asunto, josta Jari Salminen poistui, sijiatsee keskellä metsää.

Salminen on 170 senttiä pitkä ja painaa 72 kiloa. Katoamishetkellä Salmisella on ollut todennäköisesti yllään tumma takki ja tummat housut. Mukana on mahdollisesti tumma tai vihertävä reppu.

Katoamiseen liittyviä tietoja voi ilmoittaa numeroon 050 4479574 tai sähköpostitse rikostorjunta.kymenlaakso@poliisi.fi.