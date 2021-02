Essoten koronatilanne edelleen rauhallinen, tiistaina tietoon tuli kolme uutta tartuntaa

Kaksi tartunnoista on Mikkelistä, kolmas on saatu ulkomailta.

Essoten alueella on todettu tiistaina kolme uutta koronavirustartuntaa. Kaksi tartunnoista on havaittu Mikkelissä, kolmas on saatu ulkomailta.

Mikkelin toinen tartunta on sellainen, että se työllistää tartuntaketjuja selvittäviä henkilöitä, Essote tiedottaa. Tartuntaketjua jäljitetään parhaillaan ja sen johdosta on määrätty ihmisiä karanteeniin.

Toinen Mikkelin tartunnoista löytyi jo aiemmin karanteeniin asetettujen joukossa. Ulkomailta tartunnan saanut henkilö ei ole altistanut ketään Essoten alueella.

– Lähialueiden tilanne heijastelee edelleen myös Essoten alueella. Varovaisuutta kannattaa noudattaa, vaikka toistaiseksi alueelta lähetettyjen näytteiden sekvensoinneista ei ole löytynyt uutta virusmuunnosta, toteaa Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on suositellut minimoimaan matkustamista ylipäätään, mutta välttämään sitä kokonaan Brasiliaan, Britanniaan, Etelä-Afrikkaan, Irlantiin ja Portugaliin. Brasilia ja Portugali lisättiin listaukseen tiistaina.

THL on laajentanut koronarokotusten seurantasivustoaan, josta voi tutkia rokotusten antamista kuntakohtaisesti. Essote tiedottaa rokottaneensa tähän mennessä 6,1 prosenttia toiminta-alueensa yli 16-vuotiaista.

– Tällä hetkellä ensimmäinen koronarokote on annettu lähes viidelle tuhannelle henkilölle. Toisen pistoksen on saanut 1 358 henkilöä, kertoo Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström.