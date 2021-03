Ristiinan taajamaa kiertävän tien luokitus on jäänne kuntaliitoksen ajoilta.

Keskustelu Mikkelin Ristiinan Kitereentien liikennejärjestelyistä jatkuu.

Ristiinan taajaman pohjoispuolelta ohittavasta tiestä on puhuttu pitkään. Tie on yksityistie, mutta sillä on yleistä liikennettä merkittävästi.

Kaupunkiympäristölautakunta myönsi helmikuussa tiekunnalle oikeuden rajoittaa tien moottoriajoneuvoliikennettä. Menettelyä puoltaa myös Pohjois-Savon ely-keskus.

Nyt kaupunginvaltuuston keskustan ryhmä esittää, että yksityistie muutetaan Ristiinan asemakaavauudistuksen yhteydessä kaavatieksi.

Asukkaat: Ylinopeuksia ja merkittäviä liikennemääriä

Kitereen yksityistien pituus on 1,23 kilometriä. Tie on koko pituudeltaan pysyvän asutuksen tie, jolla on huomattavasti myös ulkopuolista läpiajoliikennettä.

Osakkaita tiekunnassa on 22, lähes kaikki taloudet ovat pysyvästi asuttuja.

Tiellä on nykyisin 40 kilometrin nopeusrajoitus sekä kuorma- ja pakettiautojen läpiajokielto. Yksityistie on merkitty lisäkilvellä.

Asukkaat valittavat merkittävistä liikennemääristä, ylinopeuksista ja liikenneturvallisuuden vaarantumisesta.

Tie on saanut kaupungin kunnossapitorahoitusta sekä valtiolta perusparannusrahaa, mutta samalla julkinen tuki on käytännössä merkinnyt tien yleisen käytön sallimista.

Helmikuussa kaupunkiympäristölautakunta käsitteli tien asetelmia.

Lautakunta myöntyi tiekunnan esitykseen, jolla rajoitetaan ulkopuolista moottoriajoneuvoliikennettä. Pohjois-Savon ely-keskus oli samoilla linjoilla.

Elyn mukaan muusta kuin tieosakkaiden liikenteestä aiheutuu "huomattavaa haittaa kiinteistön tai rekisteriyksikön omistajalle tai liikenneturvallisuudelle".

Lautakunnassa ristiinalainen jäsen Jaakko Väänänen (kesk.) esitti, että kaupunki ottaa tien haltuunsa ja kaavoittaa alueen, jolloin tiestä tulee kaavatie.

Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Väänänen teki saman suuntaisen aloitteen maanantaina kaupunginvaltuuston kokouksessa.

Aloite perustelee tiemuutosta muun muassa sillä, että yksityistien muuttaminen kaavatieksi saattaa alueen asukkaat tasavertaiseen asemaan.