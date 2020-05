"Kesäisin äiti saattoi herättää koputtamalla ikkunaan, kun oli kerännyt mulle heinään metsämansikoita" – Kysyimme äitienpäivän kunniaksi lukijoilta muistoja heidän äideistään

Pyysimme Länsi-Savon lukijoita kertomaan äitienpäivän kunniaksi muistoja äideistään. Tällaisia vastauksia saimme verkkosivuilla julkaisemaamme kyselyyn:

"Äitini oli luova ihminen. Hän osallistui meidän näytelmäleikkeihin, ompeli meille vaatteita, neuloi, opetti savitöiden tekemistä, kaikkea luovaa. Hän sai meidät rakastamaan lukemista ja luki meille paljon. Äiti oli sovittelija ja vieläkin muistan äänenpainon, hymyn ja naurun."

"Äitini on luonteeltaan lämmin ja muita huomioiva ja on koko ikänsä auttanut vähempiosaisia. Hän opetti minullekin sen, ettei ihmisarvo ole kiinni varallisuudesta, koulutustasosta tai muusta menestyksestä. Seuraava tapahtui 70-luvulla, ollessani nuori. Asuimme maalla ja olin eräänä kesäiltana polkemassa pyörällä hiekkatietä kotiin. Jyrkässä mutkassa makasi keskellä tietä nainen kaatuneena polkupyörällä muovikassit pitkin tietä. Säikähdin, mutta tarkemmin tutkittuani huomasin naisen olevan meidän kylän vanhemman juopon naisihmisen, joka oli änkyräkännissä sammahtanut tielle. En saanut häntä millään ylös ja niinpä ajoin hädissäni kotiin kertomaan, että pian hän jää auton alle! Äitini kanssa sitten lähdimme auttamaan. Väänsimme hänet farmariauton takakonttiin muovikasseineen ja autoimme kotiin. Monet kerrat on äidin kanssa nyt vuosikymmenien jälkeenkin hymyilty asialle. Se oli lämmin, vähän erilainen kokemus äidin avuliaisuudesta."

"Kun oma puolisoni sairastui vakavasti, ensimmäisenä tuli mieleen, että voisinpa vielä soittaa äidille."

"Minun äitini on vahva, yksinkertaisesti paras äiti. Äitini vahvuudesta kertoo paljon se, kuinka hän on selviytynyt oman lapsensa menettämisestä. Muistan, kuinka itseäni syyttäessä veljeni menehtymisestä, äitini sanoi minulle "et ole veljesi vartija". Kuulostaa karulta, mutta ne sanat äidin suusta toivat kaikista eniten lohtua. Äideistä parhain, niinkuin veljeni aina sanoi."

"Äitini oli kotiäiti. Meitä lapsia oli seitsemän. Äitini kuoli melko nuorena. Hän oli kova kutomaan ja virkkaamaan lakanapitsejä. Minulla on niitä vieläkin, vaikka aikaa on kulunut jo 30 vuotta hänen pois menostaan. Muistot ovat hyviä."

"Äitini ei ollut mikään leijonaemo tai Presidentin palkitsema. Ennemminkin herkkä ja huomaamaton, nuori äiti. Äiti, jonka arvon ymmärsin vasta aikuistuttuani. Nuorena näin paljon puutteita, nyt jo käsitän, että hän teki parhaansa. Aikuisena löysin hänen mainion huumorintajunsa, kuuntelijan korvansa, kaiken sen hyvän, mitä lapsena piti itsestäänselvyytenä. Nyt kaikki tuo on vain muistoja, äiti on taivaan enkelinä. Sinne lähetän rakkaimmat terveiseni jo kahdeksannen kerran."

"Äiti oli maalaisjärjen omaava, vaativakin ja ahkera esikuvani. Sota vei äidin äidin, joten hellyys oli kadoksissa. Vanhemmiten tunteet ja ilokin löytyi, kun hänestä tuli rakastettu mummi."

"Joskus talviaamuina hän putsasi auton lumesta, ja laittoi sen lämpiämään, jotta tämä äidin lellikkityttö pääsi mukavasti lukioon puhtaalla ja lämpimällä autolla. Kesäisin hän saattoi herättää koputtamalla ikkunaan, kun oli kerännyt mulle heinään kauniin punaisia metsämansikoita. Aika ihana äiti mulla oli, harmi kun kuoli nuorena."

"Vaikeasta elämästämme huolimatta äiti oli usein nauravainen ja iloinen. Hän korosti toisten auttamista ja sitä, että Jumala pitää ihmisestä huolen."

"Äitilläni oli 7 lasta ja hän oli maatilan emäntä. Töitä oli paljon, mutta aina riitti aikaa myös meille lapsille. Kesällä hän vei meitä mato-ongelle lähijärvelle ja marjametsiin. Koskaan hän ei valittanut ja en ole tavannut sitkeämpää ihmistä ikinä. Häntä jäi kaipaamaan 14 lastenlasta. Onnea hänelle ensimmäisenä äitienpäivänä poismenon jälkeen. Tytär Pohjois-Karjalasta."

"Äiti oli kotona, isä kävi töissä, joten rahaa ei ollut liikaa. Lapsia oli neljä tyttöä. Äiti opetti jo pienestä pitäen, että vaatteet pitää olla aina puhtaat ja ehjät, muutenkin siisti. Olen noista neuvoista kiitollinen ja opettanut ne jo pienestä pitäen omalle tyttärelleni."

"Minun äitini piti huolen, etten ole pyhäkoulusta poissa koko kauden aikana, ja siitä sain opettajalta yllättäen kauniin enkelikirjan, joka on tallessa vielä tänä päivänäkin. Siitä on aikaa 60 vuotta. Kiitos äidilleni. Opin tietämään mikä on puhdas omatunto, ja se on säilynyt tähän asti."

"Kannustavin ja lohduttavin äiti, sanoi aina ja sanoo edelleen kun jokin asia ei mennyt ihan juuri niin kuin piti, että ”ei haittaa”. Näin oppi, että maailmassa on suurempiakin murheita kuin palanut kakku tai pieleen mennyt villasukka."

"Muisto Mammasta, joka oli minun isoäiti ja asui samassa taloudessa kun olin lapsi.

Mamman kamariin oli aina ”avoimet ovet” ja sinne oli kiva mennä, kun lapsena ei ollut muuta tekemistä. Minä istuin usein Mamman sylissä keinutuolissa ja me lauloimme hänen kanssa Hengellisten laulukirjan kannesta kanteen."