Leppä: Postilakon jatkuminen olisi tuonut kolhuja hallituksen tavoitteille

Eteläsavolainen maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) sanoo, että hallituksen työllisyys- ja talouspolitiikka ei olisi kestänyt kolhuja, joita Postin lakkotilanteen venyminen olisi aiheuttanut.

Leppä sanoo olevansa erittäin tyytyväinen, että työmarkkinoille saatiin rauha ainakin Postin osalta.

— Lakon jatkuminen olisi tuonut lommoja hallituksen taloustavoitteisiin. Työllisyyden kasvun tavoitteet ovat niin kovia, että ne edellyttävät toimia joka sektorilla.

Keskustan Etelä-Savon piirin piirikokouksessa keskiviikkona illalla tilannetta kommentoinut Leppä sanoo, että vaikeasta työmarkkinatilanteesta huolimatta Postin lakko ja sen mahdolliset jälkiselvittelyt eivät heijastu koko hallituksen työskentelyyn.

— Kyseessä oli puhtaasti työmarkkina-asia. Hallituksen sisälle se ei heijastu, mutta omistajaohjausta on kuitenkin jatkossa arvioitava.

Leppä ei kuitenkaan lähemmin kommentoi sitä, mitä tämä arviointi mahtaa olla.

— En puutu siihen mitenkään, mutta opiksi olisi ainakin otettava.

Loppuvuoden politiikan keskustelua hallitsee sosiaali- ja terveystoimen uudistus.

Leppä pitää soten etenemistä keskeisenä sekä soten palvelujen että kuntien talouden kannalta.

Julkisuuteen sotesta ei ole liiemmin herunut tietoja, mutta Leppä vakuutti keskiviikkona, että valmistelu etenee.

— En ole huolissani siitä, että se ei etenisi.

— Uudenmaan ratkaisu tehdään loppuvuoden aikana, mutta ei muuta. Muut päätökset menevät ensi vuoden puolelle.

”Sote-maakunta on hallinnollinen maakunta”

Lepän mukaan hallituksen ministerivaliokunta pitää hallituspuolueet sotessa ajan tasalla.

Hän korostaa, että sote on kokonaisuus, jossa uudistamista kaipaavat perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja sosiaalitoimi.

— Tähän saakka on menty liikaa erikoissairaanhoidon ehdoilla. Erva-aluetta pitää tietenkin tarkastella samalla, yhdessä koko alueen kannalta.

Omistajaohjausta on kuitenkin jatkossa arvioitava. — Jari Leppä

Leppä toisti keskiviikkona myös linjauksen sote-alueesta.

— Sote-alueita on 18, ja sote-maakunta on sama kuin hallinnollinen maakunta.

— Se ei ole toive, vaan tieto. Hallitusohjelman pohjalta mennään.

Sote-ratkaisua odottelevat myös kunnat. Keskustan piiriväki oli huolissaan sote-menojen vaikutuksesta kuntien talouteen.

Keskustalaiset kuntapäättäjät katsovat, että suunniteltua sote-aikataulua ei juuri kannata odotella helpottamaan kuntien taloutta, vaan talouteen on saatava ratkaisuja jo aiemmin.

Taru Hokkanen Mikkelin Kirsi Olkkonen jätti keskustan Etelä-Savon piirin puheenjohtajapaikan. Uusi puheenjohtaja on pieksämäkeläinen Arto Sepponen.

Sepponen johtaa keskustapiiriä

Keskustan Etelä-Savon piiri vaihtoi keskiviikon kokouksessaan puheenjohtajaa.

Uusi puheenjohtaja on pieksämäkeläinen toimitusjohtaja Arto Sepponen.

Tehtävää kahdeksan vuotta hoitanut Mikkelin Kirsi Olkkonen luopui paikasta. Hän ilmoitti jo ennen valintaa, että ei ole mukana henkilövaalissa.

Keskusta äänesti uudesta puheenjohtajasta. Sepponen voitti äänestyksessä hirvensalmelaisen terveystieteen maisterin Maritta Mynttisen äänin 26—9.

Sepponen on koulutukseltaan insinööri. Hän on mukana kuntapolitiikassa ja on muun muassa kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

Piirijohtajana Sepponen sanoo haluavansa herättää keskustelua siitä, miten keskellä sotea ja maakuntauudistusta saadaan Etelä-Savossa aikaan yhteisiä tavoitteita maakunnan hyväksi.

Olkkonen ei jätä puheenjohtajakauden jälkeenkään politiikkaa. Hän muun muassa jatkaa vielä keskustan puoluehallituksessa.