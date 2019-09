Saimaa on 35 ja Puula 7 senttiä tavanomaista alempana ja lasku jatkuu — Kesä oli hyvin kuiva eikä syyskuu Saimaata nosta

Saimaan pinta oli 24.9.2019 Lappeenrannan Lauritsalan virallisessa havaintopisteessä tasossa +75,65 eli 35 senttimetriä alempana kuin tähän aikaan vuodessa keskimäärin, tiedottaa ely-keskus. Ely-keskus ennustaa Saimaan laskun myös jatkuvan ainakin syyskuun ajan.

Vuoksen vesistöalueella satoi kesäkuukausina vähän. Kolmen kuukauden sademäärä 126 millimetriä on vain vähän reilu puolet keskimääräisestä. Syyskuussa on satanut tavanomaisesti, mikä on hillinnyt laskua mutta ei pysäytä sitä.

Ely-keskus arvioi, että Saimaan pinta laskee lokakuun kuluessa vielä 5-25 senttiä ja pysyy keskimääräistä alempana ainakin alkutalveen asti.

Puulan vedenpinta on tasolla +94,44 m, joka on 7 senttimetriä ajankohdan keskitason alapuolella.

Vedenpinta on kesällä laskenut järveä säännöstelevän Kissakosken voimalaitoksen juoksutusten pienentämisestä huolimatta. Syyssateet ovat pysäyttäneet laskun ja vedenpinnan ennakoidaan nousevan lokakuun loppuun mennessä 5–10 senttiä.

Juoksutus on nyt vain noin 9 kuutiometriä sekunnissa, kun se normaalisti on tähän aikaan noin 15–20 kuutiometriä sekunnissa.

Voimalaitoksen alapuolella vedenpinnat ovatkin tavanomaista alempana, Vahvajärvessä miinusta on 30 senttiä. Vesistöreitin latvajärvistä Synsiä (-22 cm) ja Iso-Naakkima (-13 cm), ovat laskeneet kuivan kesän takia tavanomaista alemmaksi. Kyyveden vedenpinta on tasossa + 100,15 m, mikä on 13 senttiä alhaalla ajankohtaan nähden.

Järvivesien lämpötilat ovat laskeneet hieman ajankohdan keskiarvon alapuolelle. Haukivuoren Kyyvedellä pintaveden lämpötila oli tiistaina 24.9. aamulla +9,4 astetta.

Kesän kuivuus näkyy myös pohjavesissä. Niiden pinnat ovat Etelä-Savossa ajankohdan keskiarvoja alempana.