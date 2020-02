Karjalan prikaatin sotilasvala nähdään suorana lähetyksenä Länsi-Savon nettisivuilla perjantaina

Noin 2 000 Karjalan prikaatin alokasta vannoo sotilasvalan tai antaa sotilasvakuutuksen perjantaina Vekaranjärvellä. Sotilasvala sekä paraati lähetetään suorana lähetyksenä Länsi-Savon nettisivuilla. Aiemmmin päivällä järjestetty sotilasvakuutustilaisuus nähdään tallenteena lähetyksen aikana.



Kello 12.05 alkava lähetys toteutetaan monikameratuotantona, ja se on kaikkien Länsi-Savon tilaajien katsottavissa. Digitunnukset sisältyvät kaikkiin Länsi-Savon tilauksiin.



Koko lähetys on katsottavissa myös jälkikäteen tallenteena.



Valapäivän tapahtumat näytettiin nettisivuillamme suorana lähetyksenä ensimmäisen kerran viime elokuussa, ja lähetys sai erittäin hyvän vastaanoton. Tallenne viime elokuun lähetyksestä on katsottavissa alla.