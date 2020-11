Lähes kaikki Pieksämäellä koronatartunnan saaneet tavoitettiin yön aikana – Essoten Santeri Seppälä: Kaupoissa on ollut "mittava määrä" altistuksia, joista on tullut myös tartuntoja

Pieksämäellä on illan ja yön aikana jäljitetty tartuntoja torstaina todetun 64 koronatartunnan tiimoilta. Lähes kaikki tartunnan saaneet on yön aikana tavoitettu.

– Työ on saatu hyvin pitkälti tehtyä. Olemme saaneet suuren kuvan siitä, missä mennään. Käymme vielä kokonaiskuvaa ja ihmisten liikkeitä läpi sekä varmistamme sairaalahoidon tarvetta oireisten osalta, Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä kertoi Länsi-Savolle perjantaina aamulla.

– Essotella on ollut iso vetovastuu tässä ja seuraavaksi siirrämme jatkoseurantavastuun seuraavaksi Pieksämäen terveystoimelle hyvässä yhteistyössä.

Essote on antanut Pieksämäen kaupungille oman suosituksensa rajoitusten suhteen Pieksämäen aluetta koskien. Pieksämäen kaupungin johtoryhmä on aloittanut kokouksensa perjantaiaamuna ja tiedottaa päätöksistä myöhemmin.

– Katsotaan, mitä kaupunki päättää. Tiedämme, että Pieksämäellä on ollut mittava määrä altistuksia kaupoissa, joista on tullut tartuntoja kantaväestöön. Ihmisiä on ollut tartuttamisvaiheessa, Seppälä sanoo.

Lisäksi virukselle on voinut altistua sunnuntaina 8. marraskuuta kello 10–12 Pieksämäen ortodoksisessa kirkossa.

Altistuneiden osalta puhutaan noin 120–150 henkilöstä.

Pienistäkin oireista testiin

Kaikki tartunnat liittyvät jo aiemmin tällä viikolla Pieksämäellä löydettyyn tartuntaketjuun. Partaharjun puutarhan työntekijöiden joukosta on löytynyt kymmeniä tartuntoja.

– Hajautimme työntekijöitämme hoitamaan eri kansallisuuksia eli ynnäilemme vielä listoja yhteen, Seppälä sanoo.

– Todennäköisesti ehkä noin yksi kolmasosa tartunnan saaneista on sairastanut taudin viimeisen kuukauden aikana eli ovat parantumisvaiheessa tai parantuneet. Pieksämäellä on viimeisen kuukauden aikana todettu yksittäisiä tartuntoja, missä tartunnan lähde on jäänyt selvittämättä. Nämä liikkeet ovat sopineet nyt todettuihin tartuntoihin eli tauti on jo jonkin aikaa muhinut kaupungissa, Seppälä arvioi.

Seuraavan kerran Essote testaa maanantaina ne henkilöt, joiden koronatestit osoittautuivat tällä viikolla negatiivisiksi.

Seppälä muistuttaa, että niin Pieksämäen alueella kuin muuallakin Essoten alueella pienissäkin oireissa kannattaa hakeutua heti koronavirustestaukseen, jotta saadaan ketjut katki.

Tapahtumia perutaan

Pieksämäellä on alettu perumaan tapahtumia Essoten ohjeistuksen mukaisesti. Esimerkiksi SAK:n Etelä-Savon vuoden palkansaajien valinnan julkistaminen Pieksämäen veturitorilla on peruttu. Valinnan julkistaminen ja aluekokous oli tarkoitus järjestää lauantaina.

Juttua tarkennettu kello 10.50 Pieksämäen kaupungin johtoryhmän kokousaikataululla ja päivitetty SAK:n tilaisuuden perumisella.

Juttua päivitetty kello 11.21 tiedolla, että virukselle on voinut altistua myös Pieksämäen ortodoksisessa kirkossa.