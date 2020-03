Ensimmäiset koronatartunnat löytyivät Etelä-Savosta – Essote määräsi Urpolan yhden koululuokan ja opettajat karanteeniin

Etelä-Savon ensimmäiset kaksi koronavirustartuntaa ovat löytyneet. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote kertoo, että tartuntaketjujen selvitys on käynnissä.

Mikkelin kaupungin Urpolan koulun yhden luokan oppilaat ja koulun opetushenkilökunta on määrätty karanteeniin. Perusteena on altistuminen sairastuneeseen henkilöön.

Se kestää 26. maaliskuuta saakka

Mikkelin kaupunki kertoo tiedotteessa, että Urpolan koulun 6B-luokan opettajan lähiomaiselta otettu koronavirusnäyte on todettu positiiviseksi. Tartunnan saanut henkilö on kotikaranteenissa ja tartuntaketjun selvitys on käynnissä.

Kyseinen opettaja ja samassa luokassa toiminut koulunkäyntiavustaja on testattu. Tulokset eivät ole valmistuneet.

Koulunkäynti jatkuu Urpolassa, opetusta sijaisvoimin

Altistunut voi olla täysin terve ja karanteenin tarkoitus on epidemian etenemisen hidastaminen. Tärkeintä Essoten ja kaupungin mukaan on, että flunssaoireiset henkilöt jäävät nyt kotiin matalalla kynnyksellä.

Essote viestii aktiivisesti tilanteesta ja koronataudista internetsivuillaan.

Koulunkäynti muiden oppilaiden osalta jatkuu Urpolan koulussa maanantaina. Opetusta annetaan sijaisjärjestelyin.

Opiskelujärjestelyistä tiedotetaan tarkemmin koteihin erillisellä tiedotteella Wilma-järjestelmän kautta viikonlopun aikana. Mahdollisista lisätoimista tiedotetaan myöhemmin.

Muissa Mikkelin kaupungin kouluissa koulunkäynti jatkuu normaalisti.

Juttua on päivitetty Mikkelin kaupungin tiedoilla kello 13.47.