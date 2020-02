Rakenna vaikka oma robotti – Hacklab Mikkeli ei ole pelkkä miehille tarkoitettu "nörttikerho"

Yhdistys kosiskelee toimintaansa nuorta väkeä vanhempineen. Tarjolla on monenlaista tekemistä, eikä kaiken tarvitse liittyä teknologiaan.

Lautapelin, sähkörullalaudan tai jopa robotin voi ostaa valmiina kaupasta. On kuitenkin aivan eri asia pelata peliä, jonka on itse alusta asti valmistanut, tai viilettää omatekoisella laudalla töihin.

Toni Pennanen esitteli Mikkelin pääkirjastossa lauantaina järjestetyssä Maker Day -tapahtumassa peliä, jonka jokaisen osan hän on valmistanut 3D-tulostimella.

Työn alla Pennasella on UV-mittari, jolla hän voi varmistaa, kuinka porottavasti aurinko kulloinkin paistaa.

Antti-Pekka Lehtisen robottikäsi on vielä kesken.

– Tästä puuttuu vielä äly, mutta valmiina tämän voi ohjelmoida siirtämään pieniä esineitä tai vaikka karkkeja paikasta toiseen.

Vesa Vuorela Elli ja Virva Korhonen tutustuivat Maker Day -tapahtumassa Pertti "Spede" Pasasen tunnetuksi tekemään, reaktiokykyä mittaavaan peliin.

Maker Day -tapahtuman takana on viisi vuotta toiminut Hacklab Mikkeli -yhteisö, jolla on oma toimitila Pietarinkadulla Mikkelin keskustassa.

Toiminnassa mukana olevia yhdistää kiinnostus tieteeseen, teknologiaan ja digitaaliseen taiteeseen.

– Hacklab on vapaasti käännettynä nörttikerho, jossa voi tavata samanhenkisiä ihmisiä sekä jakaa tietoa ja taitoja, Taneli Selin tiivistää.

Vesa Vuorela Heikki Kurhinen kurvailee kesäisin työmatkansa itse rakentamallaan sähköisellä rullalaudalla.

Kaiken tekemisen ei kuitenkaan tarvitse liittyä teknologiaan. Hacklabin tiloissa on muun muassa erilaisia puun työstämiseen soveltuvia koneita ja laitteita, joiden avulla voi vaikkapa entisöidä vanhoja huonekaluja.

Kyseessä ei myöskään ole ainoastaan miehille tarkoitettu kerho.

– Meillä on jäseninä myös naisia. 3D-tulostimella voi valmistaa tosi kauniita koruja, vinkkaa puolestaan Ville Uhlgren.

Hacklabissa on toimintaa lähes kaikkina arki-iltoina. Esimerkiksi tiistaisin pidettävissä Game out -illoissa pelataan lauta- ja videopelejä ja perjantaisin on ohjelmassa koodausta.

Yhdistys on laajentamassa toimintaansa lapsiin ja nuoriin. Kerran viikossa kokoontuvassa kerhossa on tarkoitus opetella muun muassa koodauksen alkeita.

– Meiltä on kyselty nuorten koodauskoulutusta. Ajatuksena on aloittaa lapsi–vanhempi-periaatteella toimiva kerho, Selin kertoo.