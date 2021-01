Kokoomus perää Mikkelissä parempaa yritysilmapiiriä – Arvostelun kohteena on ennen muuta hankintatoimi

Kokoomuksen Mikkelin kunnallisjärjestö esittää vaalikauden mittaisen yrittäjyysohjelman luomista Mikkeliin.

Kunnallisjärjestön puheenjohtajan Olli Marjalaakson mukaan kokoomus on katsellut huolestuneena kaupungin heikoksi luonnehdittua yritysilmapiiriä.

Yrittäjien kritiikki kaupungin asenneilmastoa kohtaan on Marjalaakson mielestä ymmärrettävää.

Kokoomus ottaa kantaa asiaan tuoreessa kuntavaaliohjelmassa, jonka kunnallisjärjestö julkisti perjantaina.

Kokoomuksen mukaan julkisyhteisön tulisi vähentää osallistumista yritystoimintaan, jos yksityisen sektorin tarjontaa on olemassa. Puolue arvostelee myös kaupungin hankintapolitiikkaa.

– Kilpailuttamisen osaamisessa on puutteita, eivätkä oman alueen yritykset pääse riittävästi osallisiksi hankkeissa.

Esimerkiksi käy kokoomuksen mukaan Urpolan uuden koulun rakennushanke.

Kun luottamusjohto päätti, että koulusta tehdään niin sanottu puukoulu, paikallinen yritystoiminta putosi pois kokonaishankinnan mahdollisuuksista. Kokoomus katsoo, että tätä ei puukoulupäätöstä tehtäessä ymmärretty.

Kokoomus perää myös sijoittamista sellaisiin kärkihankkeisiin, jotka tuottavat nopealla aikavälillä työllisyyttä, työpaikkoja ja hyvinvointia. Näitä sektoreita ovat lähinnä liikenne, rakentaminen ja turvallisuusteknologia.

Ohjelma muistuttaa myös muun muassa poismuuton hillitsemisestä, maankäytön tehostamisesta, kaupungin johtamisen merkityksestä sekä maltillisesta vero- ja taksapolitiikasta.

Kuntavaaliehdokkaina nyt 24 nimeä

Kokoomus julkisti perjantaina ensimmäiset Mikkelin kuntavaaliehdokkaat.

Listalla on tässä vaiheessa 24 nimeä. Marjalaakson mukana kymmenkunta nimeä on parhaillaan neuvotteluvaiheessa. Puolueen tavoitteena on täysi 76 nimen lista.

Kokoomuksen nykyvaltuutetuista ovat luopumassa Elina Hölttä, Olli Miettinen ja Hannu Toivonen.

Kaikkien muiden valtuutettujen nimiä ei listassa vielä ole, mutta listaa täydennetään.

Marjalaakson mukaan kokoomus on tekemässä Mikkelissä hienoista nuorennusleikkausta. Tosin tuttujakin politiikan nimiä näkyy. Kuntapolitiikkaan paluuta on tekemässä työterveysyhtiön johdosta eläkkeelle siirtynyt kokoomusvaikuttaja Pirkko Valtola.

Ehdolla vaaleissa ovat palomestari Eero Aho, yrittäjä Harri Haavikko, controller Sari Hannukainen, sähköurakoitsija Jorma Harmoinen, keittiömestari Markku Huuhilo, avainasiakaspäällikkö Janne Korhonen, sairaanhoitaja Kirsi Kultanen, toiminnanjohtaja Heikki Lappalainen, Mikkeli-myyjä Olli Marjalaakso, kasvatustieteen ylioppilas Emma Mäenpää, everstiluutnantti evp Jouko Nousiainen, kaavoituspäällikkö Jenni Oksanen, yli-insinööri Juhani Oksman, opiskelija Erik Parkhomenko, DI Paavo Puhakka, yrittäjä Hannu Pöntinen, controller Ville Rahikainen, yrittäjä Armi Salo-Oksa, palotarkastaja Jarmo Soljasalo, valmentaja Mika Tarvainen, työterveyslääkäri Oskari Valtola, erikoislääkäri Pirkko Valtola, yrittäjä Jarmo Vuorinen ja eläkeläinen Hannu Ylönen.