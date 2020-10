Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan Rockmessu järjestetään tänä vuonna poikkeuksellisesti ulkona – Tuomiokirkon seinään heijastetaan myös valotaideteos

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta järjestää Rockmessun ulkotiloissa lokakuun lopussa. Tapahtuma järjestetään Mikkelin tuomiokirkon Urheilupuiston puoleisella sivustalla torstaina 29.10. kello 18 ja 19.30.

Edellisvuosista poiketen kyseessä on tällä kertaa yhteislaulutilaisuuden sijaan musiikkiesitys, mutta tuttuja virsiä on myös lupa laulaa omasta tai kännykkävirsikirjasta bändin mukana turvavälit huomioiden. Rockmessuun suositellaan myös ottamaan mukaan omat maskit.

Rockmessun yhteydessä on mahdollista ihailla tuomiokirkon seinään heijastettavaa valotaideteosta. Valotaideteoksesta vastaa muun muassa Illumio-valotapahtumasta mikkeliläisille tuttu Elisa Hillgen. Valotaideteosta voi ihailla myös perjantaina 30.10. klo 20 alkaen, jolloin taustamusiikista vastaa dj Extra E.

Messu kahdessa osassa

Kappalainen Mikko Miettinen kertoo, että normaalisti Rockmessu järjestetään Mikkelin tuomiokirkossa yhdessä laulaen ja ehtoollinen nauttien.

Rockmessu ulkotiloissa voisi olla sellainen tapahtuma, jonka tällaisena aikana pystyy jotenkin toteuttamaan. — Mikko Miettinen

– Rockmessu ulkotiloissa voisi olla sellainen tapahtuma, jonka tällaisena aikana pystyy jotenkin toteuttamaan. Olemme väljästi ulkotiloissa ja pidämme laulun minimissään emmekä vietä ehtoollista.

– Koronan takia messu järjestetään myös kahdessa osassa. Jälkimmäinen esitys striimataan Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan Youtube-kanavalla.

Mikäli tapahtumaa ei pystyttäisi kokoontumisrajoitusten takia järjestämään edes ulkotiloissa, se tullaan järjestämään verkossa kello 19.30.

Miettisen mukaan tapahtuma sopii kaikenikäisille.

– Rockmessun teemat ovat vuosien varrella vaihdelleet armollisuus ja suvaitsevaisuus esillä pitäen. Mukana on ollut näytelmiä ja tanssiesityksiä. Kyseessä on omaperäinen tapahtuma, jolla on pitkät perinteet.