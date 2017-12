Ei kolmatta ilman neljättä: Sinnikäs työ keskustan elinvoiman eteen jatkuu Mäntyharjussa — kunta on mukana Itä-Suomen maaseututaajamien uudistamisessa Uudessa kehittämishankkeessa yhteistyöverkostoon kuuluu kuusi kuntaa kolmesta maakunnasta. Taustalla ovat yliopistot. Tanja Rihu Mäntyharju jatkaa sinnikkäästi keskustaajamansa kehittämistä.

Mäntyharjussa jatketaan sinnikkäästi keskustan kehittämistyötä.

Lähivuosina toteutetut kolme hanketta, Mäntyharjulta Repovedelle, Mäntyharjun keskustan kehittäminen ja Vapaa-ajan asumisen kehittäminen Mäntyharjun keskustassa, saavat jatkoksi neljännen kehittämishankkeen.

Kunta on lähtenyt mukaan yli kaksivuotiseen hankkeeseen, jossa kuusi itäsuomalaista maaseutukuntaa etsivät ratkaisuja maaseututaajamiensa uudistumiseen ja asukkaidensa osallisuuden lisäämiseen.



Yhteistyöverkostossa toimivat Heinäveden, Keiteleen, Liperin, Mäntyharjun, Tervon ja Valtimon kunnat kolmen maakunnan alueelta.

Kaikkien kuntien keskustaajamia yhdistää elinvoimaisuuden heikentyminen, kun väestö siirtyy suurempiin keskuksiin.

Tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen korostaa, että on viisautta jakaa kokemuksia ja kerätä yhdessä tietoa uusien ratkaisujen löytämiseksi.

— Ideoita ei voi suoraan kopioida, mutta niitä voi kasvattaa yhdessä omaan tarpeeseen, Hyyryläinen näkee.



Taustalla on aluehallinnon ja kuntainstituution muutos, joka vaikeuttaa maaseututaajamien ja kirkonkylien kehittämistä.

Projektipäällikkö Manu Rantasen mukaan ratkaisevaa on, miten pystytään paikallisesti tarttumaan uusiin palveluliiketoiminnan mahdollisuuksiin ja esimerkiksi digitaalisen kaupankäynnin ratkaisuihin.

— Maaseututaajamien roolia tulee selkiyttää digitalisoituvassa palveluympäristössä, Rantanen toteaa.

Vesa Vuorela Markkinat täyttävät Mäntyharjun keskustan äärimmilleen joka vuosi juhannuksen jälkeisenä maanantaina.

Kunnat toteuttavat kehittämistä itse, mutta tiiviissä vuorovaikutuksessa oppien toisiltaan.

Tulevaisuuden suunnitteluun toivotaan mukaan ihmisiä, jotka hyötyvät keskustaajamien elinvoimaisuudesta, kuten vapaa-ajanasukkaita, pienyrittäjiä ja nuoria.



Marraskuussa alkanutta hanketta vetää Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia.

Uudistaminen koskettaa noin 28 000 asukasta ja sitä rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.