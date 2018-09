Jättiyhtiöt pitävät varausjärjestelmillään majoitusyrittäjiä talutusnuorassaan — Sahanlahden yrittäjä Jaana Kuivalainen: "Ilmankaan ei voi olla"

Matkailu- ja ravintolapalvelut Mara ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa, että kansainvälisten varauskanavien tuoma näkyvyys majoituspalveluille on sinänsä myönteinen ilmiö.



Etenkin pienten yritysten on helpompaa saada asiakkaita, kun niillä on tukenaan sivusto, jota miljoonat ihmiset ympäri maailman voivat käyttää usein jopa omalla äidinkielellään.