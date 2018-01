Lähes 9 000 kerrosneliötä odottaa rakentajaa Mikkelin keskustassa — Savonlinja ja Matkahuolto hakevat investoria Mikkelin myllysiilotontista on väännetty vuosia valituksia myöten, mutta naapurissa Mannerheimintiellä SOK:n entisen liike- ja varastorakennuksen tontti sai lainvoiman. Kaava mahdollistaa ison kerrostalon rakentamisen keskustaan. Vesa Vuorela Kiinteistönomistajat Savonlinja Oy ja Matkahuolto Oy ovat hakeneet usean vuoden ajan ratkaisua Mannerheimintien entiselle liike- ja varastorakennukselle. Asemakaava mahdollistaa rakennuksen purkamisen. Viereisellä tontilla mylly ja siilot odottavat purkamista.

Asemakaavan lainvoimaisuus on vauhdittamassa Mannerheimintien entisen liikekiinteistön ratkaisuja.

Mannerheimintie 10:n kiinteistönomistajat ovat saaneet rakentajilta yhteydenottoja, joita Matkahuolto Oy:n kiinteistöpäällikkö Hannu Tukonen luonnehtii kiinnostaviksi.



Aivan nopeita päätöksiä ei kuitenkaan ole luvassa, sillä menossa on toistaiseksi neuvotteluvaihe.

Tukosen mukaan asemakaavaratkaisu mahdollistaa se, että kiinteistölle löytyy ostaja.

Mikkelin kaupunginvaltuusto vahvisti entisen SOK:n liike- ja varastokiinteistön tontin asemakaavan muutoksen viime marraskuussa.

Kun naapurissa siilomyllytontin kohtaloa on väännetty vuosia valituksia myöten, Vilhonkadun sillan vieressä sijaitsevan Mannerheimintie 10:n kaavamuutokseen ei puuttunut kukaan. Kaava sai lainvoiman puolitoista viikkoa sitten.



Tukosen mukaan kiinteistönomistajat ovat tyytyväisiä asemakaavaan.

— Kaavamuutos tyydyttää. Kaavasta on saatu hyvä lopputulema, sillä myös Mikkelin kaupunki näki tontissa kehittämisen mahdollisuuksia. Tulevat ratkaisut löytyvät kaavan pohjalta.

Kyseessä on mittava paketti, sillä tontin rakennusoikeus on lähes 9 000 kerrosneliötä. Asemakaava sallii kiinteistön purkamisen



Mittava kerrostalo sillan viereen



Purkulupaa kiinteistön omistavat Matkahuolto Oy ja Savonlinja Oy eivät ole hakeneet, vaan Tukosen mukaan päätökset rakennuksen kohtalosta jäävät sille, joka alkaa kehittää kohdetta.

— Rakennusta ei ole tarkoitus purkaa ennen kuin löytyy kokonaisratkaisu. Kiinteistön ja tontin kehittäjä tekee omat ratkaisunsa eli joko purkaa tai katsoo, jos on mahdollisesti säilytettäviä osia, sanoo Tukonen.

Menossa on esiselvitys- ja neuvotteluvaihe. Hannu Tukonen



Kaavassa tontti on C-merkinnällä. Tämä tarkoittaa keskustatoimintoja, mikä mahdollistaa monenlaisen käytön asumisesta liiketoimintaan.

Kerrostalon kattokorkeus olisi suurin piirtein sama kuin viereisellä Vilhonkadun kerrostalolla. Kiinteistö olisi maamerkkityyppinen rakennus Mikkelin keskeisen sisääntuloreitin varrella.

Omistajat ovat hakeneet usean vuoden ajan tyhjillään olleelle kiinteistölle ratkaisua. Lähtökohta on, että kiinteistölle löytyy ostaja.



Tukonen ei toistaiseksi kerro, mitkä tahot ovat lähestyneet omistajia.

— Menossa on esiselvitys- ja neuvotteluvaihe. Odottelemme tarjouksia. Pyrimme mahdollisimman nopeaan aikatauluun.

Kiinteistöhanke on Mikkelin oloissa iso ja Tukosen mukaan on mahdollista, että toteutus tapahtuu aikanaan osissa.

Asemakaavan lisäksi Mannerheimintie 10:n jatkoratkaisuihin voivat vaikuttaa viereisen kaupungin omistaman siilo- ja myllytontin päätökset.



Tukonen pohtii, että yhteistyöetuja on löydettävissä naapuritontin kanssa.

— Selvää yhteyttä ei ole, mutta esimerkiksi pysäköintiratkaisuja voisi ajatella yhdessä. Kiinteistökehittäjänä voisi olla sama toimija, spekuloi Tukonen.



Siilotontin purkuluvasta ei ole vielä päätöstä



Mikkelin kaupunki on hakenut siilokulmauksen valssimyllylle ja siiloille purkulupaa, mutta rakennusvalvonta ei ole vielä tehnyt päätöstä asiassa.

Asia on kesken siksi, että luvanhakija ei ole toimittanut kaikkia purkujätteitä ja haitta-aineita koskevia selvityksiä.



Siilotontilla rakentamista valmistelevat Esperi Care Oy, joka suunnittelee tontille hoiva-asumisen taloa, sekä rakennusliike JL-Rakentajat Oy, jonka suunnitelmissa on asuinrakentaminen.

Vireillä ei ole vielä rakennuslupia näille kohteille.