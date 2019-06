Mikkeli on Suomen kolmanneksi kallein mökkikunta — Vuosikustannuksissa hajontaa suurimmillaan jopa 620 euroa vuodessa

Suomen kallein mökkikunta on Savonlinna, jossa kustannukset ovat vuodessa jopa noin 1100 euroa. Halvinta on Olulussa, jossa mökkeilyn vuosikustannukset ovat noin 480 euroa.

Mökkeilyn vuosikustannuksissa on 20 suurimman mökkikunnan välillä suuria eroja. Suomen Omakotiliiton tilastojen mukaan kalleinta mökkeily on Savonlinnassa, jossa kuluja voi vuodessa kertyä jopa 1100 euroa.

Itä-Suomi on kalleimpien listalla hyvin edustettuna, sillä sijoilta kaksi ja kolme löytyvät Kuopio ja Mikkeli. Siellä mökkeily kustantaa hieman alle 1000 euroa vuodessa. Listan kuudentena on Mäntyharju, jossa mökkeilyn vuosikustannukset ovat noin 900 euroa.

Edullisimmat paikat listauksessa ovat Oulu, Rovaniemi ja Pori. Siellä mökkeliyn vuosihinta on noin 500 euroa. Keskimäärin mökkeily maksaa vertailussa mukana olleissa kunnissa 770 euroa.

Mökkeilyn hinta koostuu pääasiassa kiinteistöverosta ja sähkömaksusta

Suurimman segmentin mökkeilyn kulurakenteesta muodostavat kiinteistövero ja kähkömaksut.

Mikkelin ja Mäntyharjun sijoitusta nostavat erityisesti korkeat sähkömaksut. Keskimäärin sähkölaskun suuruus on jopa 600 euroa vuoden aikana. Myös Savonlinnassa sähkö on kallista. Kiinteistövero siellä on suurista mökkikunnista toiseksi korkein. Kallein kiinteistövero 20 kunnan listalla löytyy Kangasalalta, yli 500 euroa.

Vertailussa esiintyvät kustannusarviot koskevat noin 50 neliön suuruisen mökin vuosikustannuksia. Sähkönkulutus on arvioitu 1000 kilowattituntiin vuodessa.—